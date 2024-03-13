Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:59
Merkez Bankası Faiz Kararı || 2024 MART Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 TCMB PPK toplantı takvimi!
Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltmesinin ardından tüm gözler bu ayki PPK Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi. Banka son toplantısında politika faizini 45'te sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler belli olacak. Mart ayının faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?