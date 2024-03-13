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Haberler Fotohaber Merkez Bankası Faiz Kararı || 2024 MART Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 TCMB PPK toplantı takvimi!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:59

Merkez Bankası Faiz Kararı || 2024 MART Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 TCMB PPK toplantı takvimi!

Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltmesinin ardından tüm gözler bu ayki PPK Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi. Banka son toplantısında politika faizini 45'te sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler belli olacak. Mart ayının faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Merkez Bankası Faiz Kararı || 2024 MART Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 TCMB PPK toplantı takvimi!

Şubat ayında faizi yüzde 45'te sabit tutan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yılın üçüncü toplantısıyla yeniden piyasalarda yön belirleyecek. Geçtiğimiz ay haftalık repo faizi yüzde 45,00 olarak duyuran Merkez Bankası 2023 yılı Haziran toplantısında başlayan faiz artırım sürecine ara verdi. Gözler PPK toplantı takvimine çevrildi. Merkez Bankası Mart ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası Faiz Kararı || 2024 MART Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 TCMB PPK toplantı takvimi!

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın üçüncü faiz kararı için takvim belli oldu.

Merkez Bankası mart ayı PPK Toplantısı'nı 21 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. PPK Toplantısı sonrası faiz kararı belli olacak.

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Merkez Bankası Faiz Kararı || 2024 MART Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 TCMB PPK toplantı takvimi!

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

Merkez Bankası Faiz Kararı || 2024 MART Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 TCMB PPK toplantı takvimi!

TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Faiz Kararı || 2024 MART Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 TCMB PPK toplantı takvimi!

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