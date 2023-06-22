MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?

Son dakika haberleri...Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. 2 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez faiz artırımı geldi. Merkez Bankası, en son Mart 2021'de faiz artırımına gitmişti. TCMB'nin ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın faiz karar metninde kullanacağı dil yerli ve yabancı yatırımcıların radarında yer aldı. Haziran 2023 faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası ne kadar faizi artırdı? Faiz oranı yüzde kaç oldu?