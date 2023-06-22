MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?

Son dakika...Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Haziran 2023 TCMB toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk oldu. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı yanında, karar metninin önemine dikkat çekti. İşte Merkez Bankası'nın atacağı 5 adım ve metindeki piyasalara yön veren ifadeler...