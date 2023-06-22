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Haberler Fotohaber MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 14:02

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?

Son dakika...Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Haziran 2023 TCMB toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk oldu. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı yanında, karar metninin önemine dikkat çekti. İşte Merkez Bankası'nın atacağı 5 adım ve metindeki piyasalara yön veren ifadeler...

METE DİRİCE
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?

Son dakika haberleri...Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. 2 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez faiz artırımı geldi. Merkez Bankası, en son Mart 2021'de faiz artırımına gitmişti. TCMB'nin ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın faiz karar metninde kullanacağı dil yerli ve yabancı yatırımcıların radarında yer aldı. Haziran 2023 faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası ne kadar faizi artırdı? Faiz oranı yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

2023 yılının en önemli Merkez Bankası toplantısı 22 Haziran Perşembe günü bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası faiz kararı saatler 14:00'ı gösterdiğinde açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE MERKEZ BANKASI ARASINDA KOORDİNASYON TESİS EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi yönetimiyle ilgili, "Türkiye'nin artan refahından, büyüyen ve kalkınan ekonomisinden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı almasını temin edeceğiz. Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankamız arasında koordinasyonu tesis ettik. Güçlü, uyumlu, yetkin bir ekip kurduk" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?

HEDEF DÜŞÜK ENFLASYON, DÜŞÜK FAİZ

Merkez Bankası para politikasının etkinliğini artıracak adımlar atacak. Yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yüksek koordinasyonla beraber çalışacak. İşte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve temel ilkeleri:

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: TCMB 5 adım atacak! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu?
  1. Küresel ve yurt içi gelişmeler beraber ele alınarak rasyonellik ilkesi doğrultusunda karar alınacak.
  2. Merkez Bankası iletişim kanallarını güçlendirerek iktisat biliminin gereklileriyle açık ve şeffaflık içinde adımlar atacak. Böylece yerli-yabancı yatırımcılar atılacak adımların neden-niçin yapıldığını net bir şekilde görebilecek.
  3. Faiz karar metninde öngörülebilirliği artıran mesajlar verilecek.
  4. Merkez Bankası, uluslararası normlara uygun bir dil kullanarak yabancı yatırımcılar için güveni tesis edecek.
  5. İş dünyası ve çalışma hayatı temsilcileriyle sık sık istişare toplantıları düzenlenecek

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