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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2023?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 11:55

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2023?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Haziran ayı TCMB PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası repo faizi 650 baz arttırarak 8,5'tan 15 seviyesine çıkarmıştı. Bu noktada Merkez Bankası faiz kararı beklentisi araştırılıyor. İç piyasayı etkileyen faiz kararı, yatırımcıların radarında. Haziran toplantısı sonrası kurul parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını ve süreceğini dile getirmişti. Peki, Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2023?

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz ayı için araştırmalar başlamış durumda. Haziran PPK toplantısında 650 baz puanlık artışta kabul kılınırken, parasal sıkılaştırma sürecinin devam edeceği kurul tarafından açıklanmıştı. Bu noktada, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023 sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2023?

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 14.00'de yapılacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2023?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 650 baz puanlık artışa yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk faiz artışı oldu.

TCMB, Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında haftalık gösterge repo faizini %15 seviyesine yükseltti. Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, parasal sıkılaşma sürecinin başladığı belirtildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2023?

"Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir." denildi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltildi. Ekonomistlerin tahmini 350 baz puan ile 1150 baz puan faiz artırımı arasında şekillenmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2023?

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