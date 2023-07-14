Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2023?

Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 11:55

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Haziran ayı TCMB PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası repo faizi 650 baz arttırarak 8,5'tan 15 seviyesine çıkarmıştı. Bu noktada Merkez Bankası faiz kararı beklentisi araştırılıyor. İç piyasayı etkileyen faiz kararı, yatırımcıların radarında. Haziran toplantısı sonrası kurul parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını ve süreceğini dile getirmişti. Peki, Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar