MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI BEKLENİYOR | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? PPK takvimiyle

ENLASYON VE DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.



Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.



12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.



Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.



Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi