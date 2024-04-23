Giriş Tarihi: 23.04.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
22:53
MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI BEKLENİYOR | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? PPK takvimiyle
Merkez Bankası faiz kararı araştırması yapılıyor. Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi piyasaların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Parasal sıkılaşma adımlarının devam edileceğine yönelik mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında gözler açıklanacak olan karara çevrildi. Son toplantısında çıkan karar yüzde 50 olmuştu. Nisan ayının faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin vereceği "Nisan ayı faiz kararı" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?