Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 14:20

SON DAKİKA MERSİN DEPREM || 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Mersin deprem ile sallandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge sakinlerinde endişe ve paniğe sebep olurken vatandaşlar arama motorlarında az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Mersin deprem bilgileri…