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Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 14:20

SON DAKİKA MERSİN DEPREM || 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Mersin deprem ile sallandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge sakinlerinde endişe ve paniğe sebep olurken vatandaşlar arama motorlarında az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Mersin deprem bilgileri…

MERSİN DEPREM SON DAKİKA: 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Mersin deprem haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü olarak Silifke kayıtlara geçerken beşik gibi sallanan bölge sakinleri az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya koyuldu. Deprem ülkesi olmasının gerçeğiyle her defasında yeniden yüzleşen ülkemizde meydana gelen Mersin depreminin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü merak ediliyor. Peki, az önce Mersin'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, 14 Ekim 2023 Mersin depremi son dakika gelişmeleri...

MERSİN DEPREM SON DAKİKA: 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MERSİN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.01'de Mersin ili Silifke merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) son depremler sayfasına göre Mersin Silifke'de gerçekleşen deprem 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD tarafından kaydedilen Mersin depreminin detayları şu şekilde;

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MERSİN DEPREM SON DAKİKA: 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.5

Yer: Silifke (Mersin)

Tarih ve saat: 14-10-2023 13:01:59

Derinlik: 7.01 km

MERSİN DEPREM SON DAKİKA: 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MERSİN DEPREM SON DAKİKA: 14 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Mersin’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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