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Haberler Fotohaber Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 22:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 22:27

Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna duyuruldu. Emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, süreç tamamlanmak üzere. Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Ödeme takvimi için araştırmalar sürerken Başkan Erdoğan, bir defaya mahsus verilecek 5000 TL tutarındaki ikramiyenin hesaplara yatırılacağı tarih hakkında bilgi verdi. İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…

Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceğini açıklamıştı.

Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında ''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık.

Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullanmıştı.

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Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI VE KAPSAMI BELLİ OLDU

Emekli ikramiyesi, hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyecek.

5 bin TL tutarındaki ödeme; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara verilecek.

Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!

5 BİN TL ÖDEME TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

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