Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna duyuruldu. Emekli ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, süreç tamamlanmak üzere. Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Ödeme takvimi için araştırmalar sürerken Başkan Erdoğan, bir defaya mahsus verilecek 5000 TL tutarındaki ikramiyenin hesaplara yatırılacağı tarih hakkında bilgi verdi. İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…