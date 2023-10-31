Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Başkan Erdoğan açıkladı: 5000 TL emekli ikramiyesi o tarihlerde banka hesaplarına yatıyor!

5 BİN TL ÖDEME TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.