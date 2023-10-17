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Haberler Fotohaber Motorine zam pompaya yansıdı! 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:13

Motorine zam pompaya yansıdı! 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler…"Aksa Tufanı" operasyonu sonrası yükselişe geçen petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı eşiği aşarak kapattı. Şu sıralar 90 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları kazançlarını tekrar topluyor. Petrol fiyatları tarafındaki yükselişlerin ardından akaryakıt fiyatları için de değişim haberleri geldi. Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. Peki petrol fiyatları neden yükseliyor? Yaşana gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıyor? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için başka indirim, zam var mı? İşte 17 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....

Motorine zam pompaya yansıdı! 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler…Aksa Tufanı operasyonu sonrası 88,15 dolara yükselen petrol fiyatları, geçtiğimiz haftanın ortalarında kazançlarını silmişti. Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından Cuma günü, çatışmaların petrol arzını etkileyebileceğine yönelik korkuların artmasıyla brent petrol varil fiyatı, yüzde 5'ten fazla yükselerek 90 dolara çıktı. Petrol fiyatları tarafındaki gelişmeler başta enflasyonla mücadele içindeki merkez bankaları olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyorken, petrolün varil fiyatı için öngörüler 150 dolara kadar yükseldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında akaryakıt fiyatları cephesinden yeni haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam geldi. Peki haftanın ikinci gününde benzin fiyatı için de indirim, zam var mı? Petrol fiyatları cephesindeki son dakika gelişmeleri neler? İşte 17 Ekim 2023 il il akaryakıt fiyatları…

Motorine zam pompaya yansıdı! 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,23 TL'lik zam geldi.

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Motorine zam pompaya yansıdı! 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni indirim, zam beklenmiyor.

Motorine zam pompaya yansıdı! 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte; 17 Ekim 2023 güncel İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları:

Motorine zam pompaya yansıdı! 17 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN ZAM GELDİ

İstanbul Avrupa motorin fiyatları 37,35 TL
İstanbul Anadolu motorin fiyatları 37,29 TL
Ankara motorin fiyatları 37,93 TL
İzmir motorin fiyatları 38,10 TL

Motorin fiyatları için 2,23 TL'lik zam geldi.

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