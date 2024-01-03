Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

7500, 7750, 8000, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Kök maaşı 7500 TL olan bir emekli, yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 317 TL'ye çıkacak.
Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 411 TL'ye çıkacak.
Kök maaşı 8000 TL olan emekli yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 505 TL'ye yükselecek.
Kök maaşı 8500 TL olan emeklinin maaşı yüzde 37,57 artışla 10 bin 693 TL'ye yükselecek.
Not: Bu hesaplamalar enflasyon rakamlarına göre hesaplanmıştır. Gerçek maaş tutarları resmi açıklama sonrası güncellenecek.