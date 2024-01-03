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Haberler Fotohaber Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:30

Emekli zammı hesaplama tablosu 2024: Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşti. Bu noktada binlerce emeklinin gözü 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosunda. İşte, detaylar…

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2024 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu!

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Binlerce kişi ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosu!

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2024 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu!

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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Ne kadar emekli maaşı alırım? 2024 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu!

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan memur ve emekli zammı için son veri belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak.

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2024 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı ve memur zammı ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 37,57 zam oranıyla 10 bin TL üzerine çıkmış durumda.

Net tutar ise refah payı sonrası belirlenecek.

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2024 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu!

7500, 7750, 8000, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kök maaşı 7500 TL olan bir emekli, yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 317 TL'ye çıkacak.

Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 411 TL'ye çıkacak.

Kök maaşı 8000 TL olan emekli yüzde 37,57 artışla maaşı 10 bin 505 TL'ye yükselecek.

Kök maaşı 8500 TL olan emeklinin maaşı yüzde 37,57 artışla 10 bin 693 TL'ye yükselecek.

Not: Bu hesaplamalar enflasyon rakamlarına göre hesaplanmıştır. Gerçek maaş tutarları resmi açıklama sonrası güncellenecek.

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