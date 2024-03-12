Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:46
Odine Solutions Teknoloji'nin halka arz başlıyor! Odine Solutions Teknoloji katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?
Halka Arz takvimi 2024 Mart ayında Odine Solutions Teknoloji halka arz haberi ile güncellendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında yatırımcıların yakından takip ettiği şirket, SPK bültenine göre talep toplamaya başlayacak. Peki, Odine Solutions Teknoloji talep toplama ne zaman, halka arz büyüklüğü ne, kaç lot verir? İşte, güncel bilgiler…