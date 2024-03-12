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Haberler Fotohaber Odine Solutions Teknoloji'nin halka arz başlıyor! Odine Solutions Teknoloji katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:46

Odine Solutions Teknoloji'nin halka arz başlıyor! Odine Solutions Teknoloji katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

Halka Arz takvimi 2024 Mart ayında Odine Solutions Teknoloji halka arz haberi ile güncellendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında yatırımcıların yakından takip ettiği şirket, SPK bültenine göre talep toplamaya başlayacak. Peki, Odine Solutions Teknoloji talep toplama ne zaman, halka arz büyüklüğü ne, kaç lot verir? İşte, güncel bilgiler…

Odine Solutions Teknoloji’nin halka arz başlıyor! Odine Solutions Teknoloji katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

Odine Solutions Teknoloji halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir? İşte, detaylar…

Odine Solutions Teknoloji’nin halka arz başlıyor! Odine Solutions Teknoloji katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ'NİN HALKA ARZ BAŞLIYOR!

Odine Solutions Teknoloji halka arz oluyor. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı %40 olarak açıklanırken, Halka Arz Büyüklüğü ise bireysele eşit dağıtım olacak şekilde 1.32 Milyar TL olarak duyuruldu.

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Odine Solutions Teknoloji’nin halka arz başlıyor! Odine Solutions Teknoloji katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş 13-14,15 Mart 2024 tarihlerinde talep toplayacak. Buna göre şirketin payları 30 liradan talep toplama yöntemiyle satışa çıkacak.

Odine Solutions Teknoloji’nin halka arz başlıyor! Odine Solutions Teknoloji katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz sürecinin sona ermesinin ardından şirketin hisseleri, ODINE kodu altında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Finans sektöründe faaliyet gösteren kaynaklara göre, Odine Teknoloji şirketinin halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi.

Odine Solutions Teknoloji’nin halka arz başlıyor! Odine Solutions Teknoloji katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

Şirket toplamda 44.200.000 adet hissesini satacak ve paylarını bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtacak. Dağıtılacak paylar şöyle:

  • 2.2 milyon katılım - 13 Lot (390 TL)
  • 2.5 milyon katılım - 11 Lot (330 TL)
  • 2.9 milyon katılım - 10 Lot (300 TL)
  • 3.3 milyon katılım - 9 Lot (270 TL)
  • 3.7 milyon katılım - 8 Lot (240 TL)
  • 4.1 milyon katılım - 7 Lot (210 TL)
  • 4.5 milyon katılım - 6 Lot (180 TL)
  • 4.9 milyon katılım - 5 Lot (150 TL)
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