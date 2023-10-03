Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları

Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz vergisiz telefon hangi modellerde geçerli, ne kadar indirim var sorusu son dakika vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vergisiz telefon müjdesini Kabine Toplantısı kararlarını açıklarken verirken, vergisiz telefon markaları ve fiyatları araştırılıyor.