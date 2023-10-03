Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları

Öğrencilere vergisiz telefon modelleri ve fiyatları gündemdeki yerini son dakika almış durumda. 26 Eylül Salı günü gerçekleşen Kabine toplantısı kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon şartları hakkında açıklamalarda bulundu. 9.500 TL'yi geçmeyen satış fiyatına sahip telefonlar, vergisiz olarak vatandaşlar tarafından alınabilecek. Bu noktada vatandaşlar, "öğrencilere vergisiz telefon hangi modellerde geçerli?" sorusuna yanıt aramakta. İşte, vergisiz telefon fiyatları