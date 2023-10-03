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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları
Giriş Tarihi: 03.10.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 01:36

Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları

Öğrencilere vergisiz telefon modelleri ve fiyatları gündemdeki yerini son dakika almış durumda. 26 Eylül Salı günü gerçekleşen Kabine toplantısı kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon şartları hakkında açıklamalarda bulundu. 9.500 TL'yi geçmeyen satış fiyatına sahip telefonlar, vergisiz olarak vatandaşlar tarafından alınabilecek. Bu noktada vatandaşlar, "öğrencilere vergisiz telefon hangi modellerde geçerli?" sorusuna yanıt aramakta. İşte, vergisiz telefon fiyatları

Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları

Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz vergisiz telefon hangi modellerde geçerli, ne kadar indirim var sorusu son dakika vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vergisiz telefon müjdesini Kabine Toplantısı kararlarını açıklarken verirken, vergisiz telefon markaları ve fiyatları araştırılıyor.

Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları

FİYATI 9 BİN 500 TL'Yİ GEÇMEYEN TELEFON MARKALARI, MODELLERİ VE FİYATLARI

REALME

- Realme 10 128 GB: 9.499 TL

- Realme 6 Pro: 8.999 TL

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Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları

- Realme XT 128 GB: 8.999 TL

- Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

- Realme C55 128 GB: 7.999 TL

Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları

POCO

- M3 Pro 5G: 8.999 TL

- M3 128 GB: 8.455 TL

Öğrencilere vergisiz telefon hangi marka, modellerde geçerli? ÖTV ve KDV’siz 9.500 TL altı üniversite öğrencilerine vergisiz telefon markaları ve fiyatları

ONEPLUS

- Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

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