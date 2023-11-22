ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENE İKRAMİYE HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.