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Haberler Fotohaber ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?
Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 10:47

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü' ne kısa bir süre kala öğretmenlere ikramiye verilip verilmeyeceği konusu gündeme geldi. Emeklilere 11-13 Kasım tarihleri arasında 5 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi verilmişti. Kasım ayı içerisinde kutlanan öğretmenler için de benzer şekilde ikramiye verilip verilmeyeceği konusu gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "'Öğretmenlere ikramiye verilecek mi?'' iddialarına son noktayı koydu. Peki, öğretmenlere ikramiye var mı? 24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı, ne kadar? İşte, detaylar…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?

Öğretmenler Günü ikramiyesi gündemde. 12.2 milyon emekliye Cumhuriyetin 100. yıldönümünde ödenen bayram ikramiyesinin ardından öğretmenlere de benzer bir ikramiyenin söz konusu olup olmadığı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "24 Kasım Öğretmenler Günü ikramiyesi" için açıklamada bulundu. Peki, 24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı, ne kadar? İşte detaylar…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?

ÖĞRETMENLERE 24 KASIM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 bin TL ikramiye verilmişti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verileceği iddia edildi.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENE İKRAMİYE HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Bakan Tekin 'Öğretmen ataması olacak mı?' sorusuna ise 'Tabi ki mutlaka olacak, bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz' dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?

BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAYI ALDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 14,6 oranıyla yine bütçeden en büyük payı aldığına dikkat çekti.

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