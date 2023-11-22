ÖĞRETMENLER GÜNÜ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Bakan Tekin’den açıklama! Öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü' ne kısa bir süre kala öğretmenlere ikramiye verilip verilmeyeceği konusu gündeme geldi. Emeklilere 11-13 Kasım tarihleri arasında 5 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi verilmişti. Kasım ayı içerisinde kutlanan öğretmenler için de benzer şekilde ikramiye verilip verilmeyeceği konusu gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "'Öğretmenlere ikramiye verilecek mi?'' iddialarına son noktayı koydu. Peki, öğretmenlere ikramiye var mı? 24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilecek mi, bir maaş ikramiye var mı, ne kadar? İşte, detaylar…