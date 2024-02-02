Otomotivde yeni yıla rekor başlangıç

Pazarın yüzde 89,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 40 bin 279 adetle yüzde 62,9 pay, B segmenti otomobiller 16 bin 862 adetle yüzde 26,3 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen SUV otomobiller (yüzde 52,6 pay, 33 bin 705 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 30,3 pay ve 19 bin 407 adet satışla sedan, yüzde 15,3 pay ve 9 bin 827 adet satışla H/B otomobiller takip etti.