Otomotivde yeni yıla rekor başlangıç

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI
160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 453,1 artarak yüzde 84,2 pay, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 34,5 artarak yüzde 15,8 pay aldı.
1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 56,5 artarak yüzde 76,9, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 31,5 artarak yüzde 0,7, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 65,9 artarak yüzde 0,2 paya sahip oldu.
100-120 gr/km arasındaki otomobiller 20 bin 867 adetle yüzde 32,6, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 15 bin 169 adetle yüzde 23,7 paya ulaştı.