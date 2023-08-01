OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız

"VERGİ DÜZENİNİN SADELEŞTİRİLMESİ ORTAK BİR GÜNDEM"

Toplantıda, vergi konularının da gündeme geldiğini kaydeden Yılmaz, "Vergi reformu, vergi düzenimizin daha yüksek standartlara ulaştırılması, özellikle doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki dengenin, gelir dağılımını dikkate alan bir anlayışla, daha iyiye doğru değiştirilmesi konusunda bir genel beklenti ifade edildi. İş dünyasının da bu konuda bir beklenti ifade ettiğini burada hatırlatmak isterim. İş dünyasıyla yaptığımız toplantılarda da vergi düzeninin sadeleştirilmesi, reformların yapılması konusu ortak bir gündem olarak ifade edilmişti" sözlerini sarf etti.

Toplantıda, sosyal adalet vurgusunun çok güçlü bir şekilde yapıldığını anlatan Yılmaz, Türkiye'nin ekonomisini büyütmesi, üretim kapasitesini artırması, katma değerini yükseltmesi gerektiğini ve tüm bunları vatandaşların refahını sağlamak için yaptıklarını dile getirdi.