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Haberler Fotohaber OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız
Giriş Tarihi: 01.08.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 14:36

OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi sendikası temsilcileri ile bir araya gelerek Eylül ayı içerisinde açıklanacak OVP kapsamında talep, görüş ve önerileri dinledi. Yılmaz, "Büyüyen ekonominin nimetlerini toplumun bütün kesimlerine, bütün yörelerine dağıtacak, sosyal adaleti güçlendirici bir anlayışla hareket etme fikri, toplantıda güçlü bir şekilde ifade edildi. Bu çerçevede de tasarruf, israfın önlenmesi, üretken yapıların desteklenmesi ve Türkiye'nin kalkınmakta, gelişmekte olan bir ülke olarak kaynaklarını daha etkili, verimli kullanması konusunu ele almış olduk." dedi.

OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi sendikası temsilcileri ile bir araya gelerek Eylül ayı içerisinde açıklanacak OVP kapsamında talep, görüş ve önerileri dinledi. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, görüşmenin ana amacının, eylül ayında paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program'la (OVP) ilgili tüm toplumsal kesimlerin fikirlerini almak ve bunları programa yansıtmak olduğunu söyledi.

OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız

"TÜRKİYE SON 20 YILDAKİ GELİŞMELERLE ÜST ORTA GELİR LİGİNE TERFİ EDİLDİ"

Türkiye'nin, son 20 yıldaki gelişmelerle alt orta gelir liginden, üst orta gelir ligine terfi ettiğini belirten Yılmaz, asıl hedeflerinin, yüksek gelirli ve yüksek insani kalkınmışlığa sahip ülkeler arasına girmek olduğunu, bunu da bütün toplumsal kesimlerin katkısıyla akıl ve alın teriyle yapmak durumunda olduklarını kaydetti.

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OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız

"HER ÜÇ SENDİKANIN DA ORTAK BİR GÖRÜŞLERİ OLDU"

Yılmaz, bu anlayış içinde istişarelere devam ettiklerini vurgulayarak, toplantının ana başlıklarına ilişkin şunları paylaştı:

"Birincisi her üç sendika da katılım mekanizmaları üzerinde çok durdular. Sendikal örgütlenme ve karar alma süreçlerine katılım konusundaDaha fazla istişare, bu platformların daha etkin çalıştırılması, genel bir talep olarak ortaya kondu. İkincisi sadece sendikalı alanda değil, tüm alanlarda daha fazla demokratik standartların yükseltilmesi, yeni bir anayasayla, yeni bir toplumsal sözleşmeyle Türkiye'nin standartlarının, hukuk, demokratik haklar, özgürlükler alanında daha fazla geliştirilmesi hususunda yine bir genel anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim."

OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız

Kayıt dışı konusunun da toplantıda gündeme gelen önemli bir başlık olduğunu aktaran Yılmaz, "Gerek çalışma hayatı ile ilgili gerekse genel anlamda kayıt dışılığın, olabildiğince azaltılması, kayıt dışılıkla mücadele, bunun ortaya çıkardığı haksız rekabetin engellenmesi ve herkesin eşit şartlarda rekabet ettiği bir düzenin güçlendirilmesi noktasında da yine genel anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim" diye konuştu.

OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız

"VERGİ DÜZENİNİN SADELEŞTİRİLMESİ ORTAK BİR GÜNDEM"

Toplantıda, vergi konularının da gündeme geldiğini kaydeden Yılmaz, "Vergi reformu, vergi düzenimizin daha yüksek standartlara ulaştırılması, özellikle doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki dengenin, gelir dağılımını dikkate alan bir anlayışla, daha iyiye doğru değiştirilmesi konusunda bir genel beklenti ifade edildi. İş dünyasının da bu konuda bir beklenti ifade ettiğini burada hatırlatmak isterim. İş dünyasıyla yaptığımız toplantılarda da vergi düzeninin sadeleştirilmesi, reformların yapılması konusu ortak bir gündem olarak ifade edilmişti" sözlerini sarf etti.

Toplantıda, sosyal adalet vurgusunun çok güçlü bir şekilde yapıldığını anlatan Yılmaz, Türkiye'nin ekonomisini büyütmesi, üretim kapasitesini artırması, katma değerini yükseltmesi gerektiğini ve tüm bunları vatandaşların refahını sağlamak için yaptıklarını dile getirdi.

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