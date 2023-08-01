OVP görüşmeleri devam ediyor! İşçi sendikalarıyla bir araya gelindi! Cevdet Yılmaz: Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi sendikası temsilcileri ile bir araya gelerek Eylül ayı içerisinde açıklanacak OVP kapsamında talep, görüş ve önerileri dinledi. Yılmaz, "Büyüyen ekonominin nimetlerini toplumun bütün kesimlerine, bütün yörelerine dağıtacak, sosyal adaleti güçlendirici bir anlayışla hareket etme fikri, toplantıda güçlü bir şekilde ifade edildi. Bu çerçevede de tasarruf, israfın önlenmesi, üretken yapıların desteklenmesi ve Türkiye'nin kalkınmakta, gelişmekte olan bir ülke olarak kaynaklarını daha etkili, verimli kullanması konusunu ele almış olduk." dedi.