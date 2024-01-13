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Haberler Fotohaber Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! 13 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç lira?
Giriş Tarihi: 13.01.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 09:28

Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! 13 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç lira?

Benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı yok mu sorusu araç sahipleri tarafından sık aramaların başında gelirken petrol piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Citi, benzin ve mazot fiyatı için doğrudan etkili olan brent petrolde 2024 ve 2025 fiyat görünümünü arz fazlası endişesiyle düşürdü. Jeopolitik gerginliğin artması petrol fiyatlarındaki yükselişi sürdürürken benzin fiyatı ve mazot fiyatı için yeni bir indirim, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? 13 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ile piyasadan son gelişmeler...

Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! 13 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç lira?

Benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki Husilere hava saldırısı başlatmasıyla yükselişini bugün de sürdürüyor. Peki dolar ve brentten etkilenen benzin ve motorin fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? Benzin ve mazot fiyatı için doğrudan etkili olan 'Petrol düşüşünü sürdürecek mi' sorusuna Citi Group'tan cevap geldi.

Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! 13 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç lira?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki Husi isyancılara karşı hava saldırıları başlatması ve Kızıldeniz'de hayati önem taşıyan su yolundan yakıt ve mal akışını engelleyen gemilere yönelik saldırılara misillemeleri artırmasıyla yükseldi. ABD ve İngiltere'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler de İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu. Bölgeden gelen haber akışları ile artan riskler diğer emtialara göre anlık gelişmelere daha duyarlı olan petrolde yukarı yönlü hareketler yaşatıyor. Peki bu gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıyor? İndirim, zam beklentilerine sektör temsilcilerinden bir cevap geldi mi? İşte detaylar...

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Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! 13 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç lira?

PETROL JEOPOLİTİK RİSKLERLE YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli grup tarafından kullanılan bir dizi hedefe yönelik saldırıların başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. ABD'li yetkililer, radar bölgelerinin ve füze rampalarının vurulduğunu söyledi. Küresel gösterge Brent ham petrolü, yatırımcıların saldırıların Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya yol açıp açmayacağını ölçmeye çalışmasıyla yüzde 2,5 artışla varil başına 79 doların üzerine çıktı.

Husiler, ABD öncülüğündeki deniz kuvvetlerinin varlığına rağmen bu hafta başında Kızıldeniz'deki gemilere yönelik bugüne kadarki en büyük saldırısını başlatmıştı. Bu, Washington'un misilleme uyarılarına yol açtı. İran ayrıca perşembe günü Umman açıklarında bir tankere el koydu ve durum daha da kötüleşti.

Husiler son iki aydır neredeyse her gün gemilere füze fırlatıyor ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını sonlandırıncaya kadar pes etmeyeceklerini açıkladılar.

Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! 13 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç lira?

Fiyatlar açısından en büyük tehlike, İran'ın doğrudan çatışmanın içine çekilmesidir; bu da dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birinin kaynağı olan bir bölgedeki üretimi ve akışı tehdit edebilir. Bu, OPEC+ dışı arzın artması ve talep büyümesinin yavaşlaması nedeniyle zayıflayan piyasaya savaş riski primini yeniden getiriyor.

ING Group emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Çatışmanın hızlanması, daha büyük bir aksaklık potansiyeline ve gemilerin yön değiştirme ihtiyacına işaret ediyor. Ancak, bunun yayılması ve Basra Körfezi'nden gelen akışlara yönelik tehditler görmeye başlamamız halinde daha büyük risk ortaya çıkar. Bunun riskinin düşük olduğuna inansak da etkisi önemli olacaktır" dedi.

Petrol direnç seviyesine tırmanıyor! 13 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç lira?

CİTİ, ARZ FAZLASI ENDİŞESİYLE 2024 VE 2025 İÇİN BRENT FİYAT GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Citi Research, arz fazlası endişelerini gerekçe göstererek bu yıl ve 2025 için Brent fiyat tahminlerini düşürdü, ancak OPE+ küresel petrol piyasalarını "ince bir dengede" tuttuğu için fiyatların 2024'te varil başına 70 doların üzerinde kalmaya devam edeceğini savundu.

Citi, 2024 Brent fiyat tahminini 1 dolar düşürerek varil başına 74 dolara ve 2025 tahminini 10 dolar düşürerek varil başına 60 dolara indirdi, ancak Kızıldeniz'deki son hareketliliğin Orta Doğu'da daha fazla gerginliğe neden olmasının risk priminde kısa vadeli yukarı yönlü bir etki yaratabileceğini vurguladı.

ICE'de vadeli Bret şu sıralarda yüzde 11,69 artışla varil başına 78,71 dolar civarında işlem görürken, NYMEX'de ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü yüzde 1.81 artışla 73,32 dolar civarında işlem görüyor.

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