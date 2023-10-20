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Haberler Fotohaber Petrol fiyatları 93 doları aştı! Benzine zam haberi geldi! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:24

Petrol fiyatları 93 doları aştı! Benzine zam haberi geldi! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi...Akaryakıt fiyatları tarafında petrol piyasasında yaşanan gelişmelerle yeni haberler geliyor. İsrail-Hamas çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle petrol fiyatları bugün 93 doları aştı. Beraberinde akaryakıt fiyatları için zam haberi geldi. Doların güçlenmesi petrol fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sebep olurken, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin oluşturduğu risk algısı fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Peki akaryakıt fiyatları için yaşanacak zam hangi grupta geçerli olacak? Petrol fiyatları son dakika gelişmeleri neler? 20 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile beraber piyasada yaşanan son dakika gelişmeleri...

Petrol fiyatları 93 doları aştı! Benzine zam haberi geldi! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberleri...Akaryakıt fiyatları listesi yarın tekrar güncellenecek. Piyasalarda Arap ülkelerinin İsrail-Hamas çatışmasına dahil olmaları durumunda petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesi sürüyor. Risk endişelerinin artmasıyla petrol fiyatları bugün 93 doları aşarken, benzin fiyatı için de zam haberi geldi. Peki motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları tarafında piyasadaki son dakika gelişmeleri neler? İşte 20 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....

Petrol fiyatları 93 doları aştı! Benzine zam haberi geldi! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları için yeni indirim, zam beklenmiyor.

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Petrol fiyatları 93 doları aştı! Benzine zam haberi geldi! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN FİYATI İÇİN ZAM GELİYOR

Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,48 TL'lik zam bekleniyor.

Petrol fiyatları 93 doları aştı! Benzine zam haberi geldi! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte; 20 Ekim 2023 güncel il il akaryakıt fiyatları:

Petrol fiyatları 93 doları aştı! Benzine zam haberi geldi! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

İstanbul Avrupa motorin fiyatları 39,58 TL
İstanbul Anadolu motorin fiyatları 39,52 TL
Ankara motorin fiyatları 40,16 TL
İzmir motorin fiyatları 40,33 TL

Motorin fiyatları için yeni indirim, zam yok.

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