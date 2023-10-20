Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:24

Petrol fiyatları 93 doları aştı! Benzine zam haberi geldi! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi...Akaryakıt fiyatları tarafında petrol piyasasında yaşanan gelişmelerle yeni haberler geliyor. İsrail-Hamas çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle petrol fiyatları bugün 93 doları aştı. Beraberinde akaryakıt fiyatları için zam haberi geldi. Doların güçlenmesi petrol fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sebep olurken, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin oluşturduğu risk algısı fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Peki akaryakıt fiyatları için yaşanacak zam hangi grupta geçerli olacak? Petrol fiyatları son dakika gelişmeleri neler? 20 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile beraber piyasada yaşanan son dakika gelişmeleri...