Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi?

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları için gelen peş peşe indirim haberleriyle araç sahiplerinin yüzü gülmüştü. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim beklentileri oluştu. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim veya zam var mı? İşte detaylar...