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Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:08

Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi?

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, OPEC'in arz kesintilerini uzatacağı beklentileriyle düşüyor. Bu düşüşler araç sahiplerinde indirim beklentileri oluşturuyor. Peki petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) tarafına yansıdı mı? Bugünün benzin ve mazot fiyatı ile beraber işte tüm gelişmeler...

Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi?

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları için gelen peş peşe indirim haberleriyle araç sahiplerinin yüzü gülmüştü. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim beklentileri oluştu. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim veya zam var mı? İşte detaylar...

Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi?

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol iki günlük yükselişinin ardından düştü. ABD stoklarındaki artışa ilişkin işaretlerin OPEC+'nın arz kesintilerini uzatacağı beklentileri düşüşte etkili olurken, gözler sektör temsilcilerinden gelecek yeni haberlere çevrildi. Peki araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları listesinde yeni bir değişiklik yaşanacak mı?

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Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi?

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

  • ABD'de faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi
  • ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması
  • Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi
  • ABD stoklarındaki artışa ilişkin işaretlerin OPEC+'nın arz kesintilerini uzatacağı beklentileri
Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni indirim, zam yok.

Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam yok.

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