Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
09:08
Petrol fiyatları düşüyor! Akaryakıt fiyatları gerileyecek mi?
Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, OPEC'in arz kesintilerini uzatacağı beklentileriyle düşüyor. Bu düşüşler araç sahiplerinde indirim beklentileri oluşturuyor. Peki petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) tarafına yansıdı mı? Bugünün benzin ve mazot fiyatı ile beraber işte tüm gelişmeler...