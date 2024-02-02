Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı

BENZİN SATIŞLARI GEÇEN YIL YÜZDE 23,12 ARTTI
Yurt içi piyasalarda Aralık ayında benzin ve motorin satışları arttı.
Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,54 artışla 442 bin 366 metreküp oldu.
Aynı ayda motorin satışları yüzde 4,54 artarak 3 milyon 32 bin 885 metreküp olarak gerçekleşti.
Fuel oil satışları yüzde 7,30 düşüşle 28 bin 773 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 40,99 düşüşle 131 m3 seviyesine geldi.
Otogaz satışlarının yüzde 1,48 artışla 290 bin 75 ton olduğu belirtildi.