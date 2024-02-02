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Haberler Fotohaber Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:24

Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı

Benzin ve mazot fiyatı için hafta içinde birer zam geldi. Benzin fiyatı için dün, motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 3 gün önce gelen zam ile akaryakıt fiyatları benzinde 39 TL'yi, mazotta 41 TL'yi aştı. Brent petroldeki yükselişler haftanın beşinci gününde kısıtlanırken piyasalar OPEC+ grubunun üretim kararını fiyatladı. Öte yandan PETDER'in benzin ve motorin satışlarına ilişkin yayımladığı veriler de dikkat çekti. Peki bu yaşananlar akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Yeni indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı

Benzin fiyatı için dün 95 kuruş zam gelirken, 3 gün önce de motorin fiyatları için 1 lira 38 kuruşluk zam yapıldı. Haftanın beşinci gününde akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı?

Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol 80 dolar eşiğinin altına sarktı. Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 2,4 azalmasının ardından, dün de yüzde 2,2 gerilerken, söz konusu seyirde İsrail ile Hamas'ın ateşkes konusunda anlaşmaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu. Söz konusu gerilemenin ardından araç sahiplerinin gözü benzin ve motorin fiyatları için sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevrildi. Peki akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol piyasasında neler yaşanıyor? Yeni indirim, zam var mı?

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Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı
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Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı

OPEC+ PETROL ÜRETİMİNİ AZALTMA KARARININ SÜRESİNİ UZATTI

OPEC+ grubunun, petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceği belirtildi.

OPEC+ grubundan yapılan yazılı açıklamada, Üretim İzleme Komitesi'nin Kasım ve Aralık 2023 aylarına ait ham petrol üretim verilerini gözden geçirdiği ve grubun üyelerinin, üretimle ilgili alınan kararlara büyük oranda uyduğunu gözlemlediği ifade edildi.

Üretimi azaltma politikasının, dünya petrol piyasasındaki gelişmelere uygun olduğu ve bu nedenle 3 Nisan'da yapılacak toplantıya kadar bu politikanın sürdürüleceği kaydedildi.

OPEC+ grubu Kasım 2022'de günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı. Buna ek olarak 9 üye ülke Temmuz 2023'ten bu yana değişen miktarlarda gönüllü kesintiye gitmişti.

Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı

BENZİN SATIŞLARI GEÇEN YIL YÜZDE 23,12 ARTTI

Yurt içi piyasalarda Aralık ayında benzin ve motorin satışları arttı.

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,54 artışla 442 bin 366 metreküp oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 4,54 artarak 3 milyon 32 bin 885 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 7,30 düşüşle 28 bin 773 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 40,99 düşüşle 131 m3 seviyesine geldi.

Otogaz satışlarının yüzde 1,48 artışla 290 bin 75 ton olduğu belirtildi.

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