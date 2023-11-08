Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:33

Petrol son 3,5 ayın en düşüğünde! Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları bu hafta içerisinde herhangi bir fiyat değişikliği yaşamazken, petrolde kayıp giderek arttı. Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve devam eden İsrail-Filistin çatışması, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken akaryakıt fiyatları tarafında herhangi bir indirim, zam geldi mi sorusu da en çok merak edilenler arasında girdi. Brent petrol varil fiyatı gün içinde 81,14 dolara gerileyerek 24 Temmuz'dan bu zamana kadarki en düşük seviyesini gördü. Peki bu durum benzin ve motorin fiyatları cephesine yansıdı mı? 8 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin fiyatları ile piyasadaki son dakika haberleri neler? İşte detaylar…