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Haberler Fotohaber Petrol son 3,5 ayın en düşüğünde! Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları
Giriş Tarihi: 08.11.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 14:33

Petrol son 3,5 ayın en düşüğünde! Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları bu hafta içerisinde herhangi bir fiyat değişikliği yaşamazken, petrolde kayıp giderek arttı. Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve devam eden İsrail-Filistin çatışması, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken akaryakıt fiyatları tarafında herhangi bir indirim, zam geldi mi sorusu da en çok merak edilenler arasında girdi. Brent petrol varil fiyatı gün içinde 81,14 dolara gerileyerek 24 Temmuz'dan bu zamana kadarki en düşük seviyesini gördü. Peki bu durum benzin ve motorin fiyatları cephesine yansıdı mı? 8 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin fiyatları ile piyasadaki son dakika haberleri neler? İşte detaylar…

Petrol son 3,5 ayın en düşüğünde! Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları (benzin fiyatı ve mazot fiyatı) tarafındaki en son değişiklik 1 Kasım'da oldu. Benzin fiyatı için gelen indirimin ardından başka bir indirim, zam var mı sorusu merak edildi. Brent petrol 81,11 dolar seviyesi ile 3,5 ayın en düşük seviyelerinde seyrederken, petrol fiyatları ay başından bu yana yaklaşık yüzde 6 düştü. Peki haftanın üçüncü gününde akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim, zam var mı?

Petrol son 3,5 ayın en düşüğünde! Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

Dünya genelinde artan resesyon endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bu durum günlük olarak araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıyor? İstanbul, İzmir ve Ankara illeri için benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 8 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları…

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Petrol son 3,5 ayın en düşüğünde! Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları için yeni zam, indirim beklenmiyor.

Petrol son 3,5 ayın en düşüğünde! Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni zam, indirim beklenmiyor.

Petrol son 3,5 ayın en düşüğünde! Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte 4 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları:

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