Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

ANALİZLER YAŞANANLARI NASIL YORUMLUYOR?

ABD Enerji Bilgi İdaresi petrolde dar bir küresel arz açığı öngörüyor.

Yatırımcıların önümüzdeki çeyreklere ilişkin görünümü ölçmeye çalışmasıyla ham petrol yılın başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor ve günaşırı yükselip düşüyor. Piyasa da OPEC+ arz kesintileri, Kızıldeniz dahil Orta Doğu'daki gerginlikler ve Libya'daki kesintiler tarafından destekleniyor. Öte yandan Suudi Arabistan'ın resmi fiyatlarda yaptığı derin düşüş, altta yatan bir zayıflığın olduğunu işaret ediyor.

IG Asia pazar stratejisti Yeap Jun Rong, "Orta Doğu'daki gelişmeleri çevreleyen faktörlerin birleşimi, arz görünümü ve yavaş küresel büyüme, fiyatlardaki daha geniş bir kararsızlığa yol açıyor" dedi.