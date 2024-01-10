Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:04
Akaryakıt fiyatları, Kızıldeniz'deki saldırıların artmasıyla petrolde yaşanan yükselişler sonrası ne kadar oldu? Araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. ABD ham petrol stoklarının düşmeye devam ettiğine ilişkin işaretler petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklerken benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) tarafında son durum ne? İndirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile beraber petrol piyasasında yaşanan son gelişmeler...