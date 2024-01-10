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Haberler Fotohaber Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:04

Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

Akaryakıt fiyatları, Kızıldeniz'deki saldırıların artmasıyla petrolde yaşanan yükselişler sonrası ne kadar oldu? Araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. ABD ham petrol stoklarının düşmeye devam ettiğine ilişkin işaretler petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklerken benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) tarafında son durum ne? İndirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile beraber petrol piyasasında yaşanan son gelişmeler...

Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları cephesinde geçen haftaki zamdan sonra yeni bir indirim, zam olup olmadığı merak ediliyor. Petrol piyasasında Kızıldeniz'deki saldırılarla hareketli günler yaşanırken araç sahipleri tarafından yaşanılanların akaryakıt fiyatları cephesine bir yansıması olup olmayacağı sorgulanıyor.

Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN YENİ GELİŞME VAR MI?

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasından gelen haber akışlarından etkilenmeye devam ediyor. Diğer emtialara göre anlık gelişmelere daha duyarlı olan petrol, Kızıldeniz'den gelen haber akışlarından etkilenerek yükseliyor. Petrol fiyatları, Husiler tarafından Güney Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye hatlarına doğru ateşlenen 21 insansız hava aracının ve füzenin ABD ve İngiltere tarafından düşürüldüğü haberiyle tekrar yükseldi. Peki brent petrol ve doların seyrinden etkilenen akaryakıt fiyatları cephesinde yeni gelişmeler yaşandı mı? Benzin fiyatı ne kadar oldu? Mazot fiyatı için zam, indirim var mı? Petrol piyasasında yaşananları analizler nasıl değerlendiriyor?

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Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

PETROLDE KIZILDENİZ ENDİŞELERİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Husilerin Güney Kızıldeniz'de uluslararası nakliye hatlarına doğru ateşledikleri 18 insansız hava aracı, iki gemisavar seyir füzesi ve bir gemisavar balistik füzenin ABD ve İngiliz güçleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada müdahale sonrası herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmediği belirtilirken, bunun 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki ticari nakliye hatlarına yönelik 26'ncı Husi saldırısı olduğu belirtildi. ABD'li yetkililerden dayandırılan bir habere göre saldırıların gerçekleştiği bölgede yaklaşık 50 ticari gemi bulunuyordu.

Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

ANALİZLER YAŞANANLARI NASIL YORUMLUYOR?

ABD Enerji Bilgi İdaresi petrolde dar bir küresel arz açığı öngörüyor.

Yatırımcıların önümüzdeki çeyreklere ilişkin görünümü ölçmeye çalışmasıyla ham petrol yılın başından bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor ve günaşırı yükselip düşüyor. Piyasa da OPEC+ arz kesintileri, Kızıldeniz dahil Orta Doğu'daki gerginlikler ve Libya'daki kesintiler tarafından destekleniyor. Öte yandan Suudi Arabistan'ın resmi fiyatlarda yaptığı derin düşüş, altta yatan bir zayıflığın olduğunu işaret ediyor.

IG Asia pazar stratejisti Yeap Jun Rong, "Orta Doğu'daki gelişmeleri çevreleyen faktörlerin birleşimi, arz görünümü ve yavaş küresel büyüme, fiyatlardaki daha geniş bir kararsızlığa yol açıyor" dedi.

Petrol tekrar yükseldi! Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 10 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları tarafında 0,06 TL'lik bir artış yaşandığı gözlemlendi.

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