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Haberler Fotohaber Petrol yön arıyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları
Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 12:20

Petrol yön arıyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

Brent petrol, benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için belirleyici olduğundan son dönemin en çok takip edilenleri arasına girdi. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları tarafında 2 kez fiyat artışı yaşanırken, brent petrol fiyatı da Cuma günü risk endişeleriyle 93,79 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatları kısmi gerilemeler yaşasa da yönünü yukarıdan çevirmiyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları da söz konusu yükselişlerden etkileniyor. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Petrol yön arıyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol kısmi azalan endişelerle haftanın ilk gününde geriledi. Ancak İsrail-Hamas çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleri hafta içinde petrol fiyatları tarafındaki yükselişleri desteklemeye devam ediyor. Yaşanan düşüşler ve yükselişler akaryakıt fiyatları tarafına da indirim ve zamlarla yansıyor. Bu hafta benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için herhangi bir fiyat değişikliği var mı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Petrol yön arıyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

PETROL FİYATLARI KISMİ GERİLEDİ

Cuma günü 93,79 dolara kadar yükselen brent petrol şu an uluslararası piyasalarda 91,44 dolardan işlem görüyor. Piyasalarda, İsrail-Hamas çatışmasının genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine ilişkin haber akışı fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye neden oldu. Artan diplomatik adımlar ve hafta sonu İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için iki yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapması da fiyatlardaki gerilemeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

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Petrol yön arıyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,23 TL'LİK ZAM GELDİ

Motorin fiyatları için 17 Ekim Salı günü 2,23 TL'lik zam geldi. Motorin fiyatları için yeni indirim, zam beklenmiyor.

Petrol yön arıyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

BENZİN FİYATI İÇİN 1,48 TL'LİK ZAM GELDİ

Benzin fiyatı için 21 Ekim Cumartesi günü 1,48 TL'lik zam geldi. Benzin fiyatı için yeni indirim, zam beklenmiyor.

Petrol yön arıyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte; 23 Ekim 2023 güncel il il akaryakıt fiyatları:

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