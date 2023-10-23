Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 12:20

Petrol yön arıyor! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları

Brent petrol, benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için belirleyici olduğundan son dönemin en çok takip edilenleri arasına girdi. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları tarafında 2 kez fiyat artışı yaşanırken, brent petrol fiyatı da Cuma günü risk endişeleriyle 93,79 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatları kısmi gerilemeler yaşasa da yönünü yukarıdan çevirmiyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları da söz konusu yükselişlerden etkileniyor. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? 23 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?