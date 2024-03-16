Ramazan Bayramı’na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

6000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENECEK

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğu ocak zammı ile değişen birçok kalemin arasında ikramiye ödemeleri de var. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından duyurulan yeni ikramiye miktarına göre emekli, bu yıl toplamda 6000 lirayı banka hesaplarında görecek.