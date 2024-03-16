Ramazan Bayramı’na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
10:52
Emekli maaşı alan vatandaşlar bu yıl yüzde 50 zamla artan bayram ikramiyelerine yöneldi. Son zammın ardından 3 bin TL olan ödemeler yılda iki kez gerçekleşiyor. İlk ödeme Ramazan Bayramı için olacak. Sayılı günlerin kaldığı bayramda emekli ikramiyesi ödeme takvimi ile gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, o tarihlere dikkat çekti. Peki; 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?