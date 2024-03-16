Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ramazan Bayramı'na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:52

Ramazan Bayramı'na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli maaşı alan vatandaşlar bu yıl yüzde 50 zamla artan bayram ikramiyelerine yöneldi. Son zammın ardından 3 bin TL olan ödemeler yılda iki kez gerçekleşiyor. İlk ödeme Ramazan Bayramı için olacak. Sayılı günlerin kaldığı bayramda emekli ikramiyesi ödeme takvimi ile gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, o tarihlere dikkat çekti. Peki; 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı’na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri beklenmeye başladı. Toplamda 6 bin lirayı ceplerine koyacak emekliler, ödeme tarihleri noktasında bakanlık takvimini takip ediyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine ulaştığı son zammın ardından artış yaşayan ikramiyeyi kimlerin alacağı da merak konusu. İşte, 'SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusunun yanıtı!

Ramazan Bayramı’na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

6000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENECEK

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğu ocak zammı ile değişen birçok kalemin arasında ikramiye ödemeleri de var. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından duyurulan yeni ikramiye miktarına göre emekli, bu yıl toplamda 6000 lirayı banka hesaplarında görecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayramı’na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yüzde 50 zam alan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl her bir bayram için 2000 TL olarak ödeniyordu. Öte yandan geçen yıl Cumhuriyetin 100. Yılına özel 5000 TL ödeme alan emekliler toplamda 9000 lira ödeme almıştı.

Bu yıl ilk ödeme Ramazan Bayramında!

Ramazan Bayramı’na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İŞTE BAYRAM TARİHLERİ

11 Mart Pazartesi günü başlayan Ramazan ayı 9 Nisan günü son bulacak. Ardından Türkiye, 10-12 Nisan tarihlerinde bayram kutlayacak.

Bu noktada ikramiyelerin bayramdan kaç gün önce yatacağı merak konusu. Konuya dair Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi

Ramazan Bayramı’na 24 gün kala o soru gündemde! 3000 TL SSK-BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kabine Toplantısı ardından basın mensupları ile konuşan Bakan Işıkhan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için şu sözleri kaydetti:

"Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak."

SON DAKİKA