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Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:57

Resmi Gazete'de yayımlandı! Pandemi cezaları iade ediliyor

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Pandemi cezaları iade ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Pandemi cezaları iade ediliyor

Tebliğde, salgının yayılmasını önlemeye dönük idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı. "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Pandemi cezaları iade ediliyor

Buna göre ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Pandemi cezaları iade ediliyor

Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.

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