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Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 08:49

Resmi Gazete'de yayımlandı: Personel alımı yapılacak! İşte şartlar...

Personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İşte şartlar...

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Personel alımı yapılacak! İşte şartlar...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 11 sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Personel alımı yapılacak! İşte şartlar...

İŞTE ŞARTLAR...

Başvuruda bulunduktan sonra genel ve özel şartları sağlayan adayların KPSS puanının yüzde 70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak) ile yabancı dil puanının yüzde 30'u (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecek) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puanlıdan başlanarak her bir ünvan için en fazla 10 katı aday yazılı sınava çağrılacak.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: Personel alımı yapılacak! İşte şartlar...

BAŞVURULAR 28 ŞUBAT-5 MART TARİHLERİ ARASINDA

Başvurular 28 Şubat-5 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Personel alımı yapılacak! İşte şartlar...

Yazılı sınav 27 Mart'ta, sözlü sınav ise 17-19 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Personel alımı yapılacak! İşte şartlar...

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ile www.nvi.gov.tr adreslerinde ilan edilecek.

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