Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş yorum

"GÜNEŞ'İN 2 OYUNCU DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYORDU"
"İkinci yarıda Ersun Yanal 'ya herro ya merro' dedi. Ayew sahada, Valbuena sahada, Zajc sahada, Soldado sahada, Tolgay da zaman zaman dönmüyor. Ama 3-1'de Şenol Güneş'in maçta uyuması... Mesela Fenerbahçe'yi uyandırdı o gol. 55'te [Fenerbahçe] attığında, o 6 dakika var ya... 3-1'i gördüğünde [Şenol Güneş'in] hemen 2 oyuncu değiştirmesi gerekiyordu." Nasıl Fenerbahçe 3-0'ken 2 oyuncu değiştirdi... Medel'i orta sahaya, Caner'i Güven'in olduğu bölgeye soksa... Tamam 3-0'dan oyuncu değiştirmemek olabilir ama 3-1'i görünce, Fenerbahçe riski de almış, ondan sonra saldırarak değil koruyarak 4'e, 5'e gidersiniz."