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  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş yorum

'den - derbisi için flaş yorum

Giriş Tarihi: 25.02.2019 23:38
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş yorum

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında , 'a konuk oldu. Fenerbahçe, ilk yarısını 3-0 geride kapadığı maçta ikinci yarıda attığı gollerle Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı. Futbol yorumcusu , karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Dilmen'in dev maça dair yorumları...

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş yorum

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KÖTÜLÜĞÜNDEN"

"Ne 3-0'lık bir oyunu vardı ne de 0-3'lük bir oyunu vardı. Evet Beşiktaş 3-0 önde kapattı ama daha iyi oynayıp gol atamadığı maçlar oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin koruduğu yarı alanda rezalet bir Fenerbahçe. Bu, Beşiktaş'ın çok mu iyiliğinden Fenerbahçe'nin çok mu kötü oluşundan? Beşiktaş'ın -çok değil- iyiliğinden, Fenebahçe'nin çok kötülüğünden."

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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş yorum

"GÜNEŞ'İN 2 OYUNCU DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYORDU"

"İkinci yarıda Ersun Yanal 'ya herro ya merro' dedi. Ayew sahada, Valbuena sahada, Zajc sahada, Soldado sahada, Tolgay da zaman zaman dönmüyor. Ama 3-1'de Şenol Güneş'in maçta uyuması... Mesela 'yi uyandırdı o gol. 55'te [Fenerbahçe] attığında, o 6 dakika var ya... 3-1'i gördüğünde [Şenol Güneş'in] hemen 2 oyuncu değiştirmesi gerekiyordu." Nasıl Fenerbahçe 3-0'ken 2 oyuncu değiştirdi... Medel'i orta sahaya, Caner'i Güven'in olduğu bölgeye soksa... Tamam 3-0'dan oyuncu değiştirmemek olabilir ama 3-1'i görünce, Fenerbahçe riski de almış, ondan sonra saldırarak değil koruyarak 4'e, 5'e gidersiniz."

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş yorum

"YANAL'IN HAMLESİ KOVULMA HAMLESİDİR"

"Ersun Yanal kötü 11'le çıktı, ki karşılığını aldı. Stratejileri de doğru değildi. Fakat hamlesi kovulma hamlesidir ama hangi pozisyonda? Çok iyi değildi . Bu hamlesi, kuvvetli Beşiktaş olmuş olsa farka gidecek hamledir. Fakat gördük ki, ikinci yarının başında geliyor ve Fenerbahçe'nin golü atması Şenol Güneş'i uyandırmalıydı."

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş yorum

"BU TAKIM HEP FENERBAHÇE OLUYOR"

"Derbilerde önemli geri dönüşler olmuştur. Ama bu takım hep oluyor. Enteresan bir şey var. Oyuncular değişiyor ama hep böyle."

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş yorum
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