Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO (RYGAS) BİST işlem tarihi

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ TAMAMLANDI!

Rönesans Gayrimenkul, 17 – 19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama aşamasının ardından halka arzını tamamladı.

Halka arzda paylar 135 TL sabit fiyattan satışa sunuldu ve halka arz edilen 33.357.450 adet payın tamamı satıldı. Böylece Rönesans Gayrimenkul'ün halka arz büyüklüğü 4.503.255.750 TL ve halka açıklık oranı %10,08 olarak gerçekleşti.