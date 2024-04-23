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Haberler Fotohaber Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO (RYGAS) BİST işlem tarihi
Giriş Tarihi: 23.04.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 16:54

Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO (RYGAS) BİST işlem tarihi

Rönesans Gayrimenkul, 17 – 19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama aşamasının ardından halka arzını tamamladı. Halka arzda paylar 135 TL sabit fiyattan satışa sunuldu ve halka arz edilen 33.357.450 adet payın tamamı satıldı. Peki, Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek? RYGAS kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO BİST işlem tarihi.

Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO RYGAS BİST işlem tarihi

Rönesans Gayrimenkul halka arz süreci tamamlandı. Peki, Rönesans Gayrimenkul kaç lot dağıtıldı? Rönesans GYO borsada ne zaman işlem görecek? İşte RYGAS borsa işlem tarihi.

Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO RYGAS BİST işlem tarihi

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ TAMAMLANDI!

Rönesans Gayrimenkul, 17 – 19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama aşamasının ardından halka arzını tamamladı.

Halka arzda paylar 135 TL sabit fiyattan satışa sunuldu ve halka arz edilen 33.357.450 adet payın tamamı satıldı. Böylece Rönesans Gayrimenkul'ün halka arz büyüklüğü 4.503.255.750 TL ve halka açıklık oranı %10,08 olarak gerçekleşti.

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Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO RYGAS BİST işlem tarihi

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada halka arzda, toplam 11.699.949.015 TL tutarında ve 86.666.289 adet paya karşılık gelen, toplam 2.498.977 adet filtrelenmemiş başvuru alındı. Buna göre halka arzda;

Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,41 katı
Yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 7,35 katı
talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,60 katı talep toplanmış oldu.

Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO RYGAS BİST işlem tarihi

RÖNESANS GAYRİMENKUL BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Rönesans Gayrimenkul Borsa'da işlem görmeye 25 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO RYGAS BİST işlem tarihi

BİREYSEL YATIRIMCIYA 10 LOT!
Halka arz sonucunda, 2.454.093 adedi yurt içi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Bireysel yatırımcılara ortalama 10 lot (1.350 TL) pay dağıtımı gerçekleşmiş oldu.


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