Giriş Tarihi: 23.04.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
16:54
Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO (RYGAS) BİST işlem tarihi
Rönesans Gayrimenkul, 17 – 19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama aşamasının ardından halka arzını tamamladı. Halka arzda paylar 135 TL sabit fiyattan satışa sunuldu ve halka arz edilen 33.357.450 adet payın tamamı satıldı. Peki, Rönesans Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek? RYGAS kaç lot verdi? İşte Rönesans GYO BİST işlem tarihi.