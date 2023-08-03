SGK borç yapılandırmasında son gün!

Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün.

Bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.