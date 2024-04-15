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Haberler Fotohaber SGK'dan çalışan annelere 325 Euro destek verilecek! Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:43

SGK'dan çalışan annelere 325 Euro destek verilecek! Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Annelere 325 Euro destek ödemesi gelişmesi gündemdeki yerini aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazı için çalışmalara başladı. 325 Euro destek projesi 3 büyükşehirde uygulanacak.7 bin anne ve bakıcıya 11 bin TL destek İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayata geçirilecek. Peki, Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşte annelere 325 Euro destek ödemesi başvuruları

SGK’dan çalışan annelere 325 Euro destek verilecek! Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu 7 bin anne ve bakıcıya 12 ay boyunca aylık 325 Euro destek verecek. 11 Bin TL yardım başvurusuna dair detaylar araştırılırken çalışmalar tamamlandı. ABD'nin finansman desteği verdiği projede annelerin ve bakıcıların desteklenmesi amaçlanıyor. Peki, Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

SGK’dan çalışan annelere 325 Euro destek verilecek! Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

SGK'DAN ANNELERE 325 EURO DESTEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

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SGK’dan çalışan annelere 325 Euro destek verilecek! Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

SGK ANNE VE BAKICI DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

SGK’dan çalışan annelere 325 Euro destek verilecek! Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

ANNE VE BAKICIYA 325 EURO,11 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.

SGK’dan çalışan annelere 325 Euro destek verilecek! Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

325 EURO DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?

325 Euro Destek Şartları başvuracaklar tarafından araştırılmaya başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 Euro destek verilecek.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

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