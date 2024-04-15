Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:43
SGK'dan çalışan annelere 325 Euro destek verilecek! Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
Annelere 325 Euro destek ödemesi gelişmesi gündemdeki yerini aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazı için çalışmalara başladı. 325 Euro destek projesi 3 büyükşehirde uygulanacak.7 bin anne ve bakıcıya 11 bin TL destek İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayata geçirilecek. Peki, Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşte annelere 325 Euro destek ödemesi başvuruları