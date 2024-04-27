SMMM’de takvim belli oldu! Resmi Gazete yayımlandı!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin(TÜRMOB) 2024 yılı 2. dönem sınavına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 VE 25 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞECEK Duyuruya göre 2024/2 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. BAŞVURU TARİHLERİ DE BELLİ OLDU Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Mayıs, tekrar katılacaklar için 15-31 Temmuz olarak belirlendi. STAJ DETAYI YER ALDI İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.