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Haberler Fotohaber SMMM'de takvim belli oldu! Resmi Gazete yayımlandı!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 13:43

SMMM'de takvim belli oldu! Resmi Gazete yayımlandı!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin(TÜRMOB) 2024 yılı 2. dönem takvimi belli oldu. Serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) 2024 yılı 2. dönem sınavı, 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek.

SMMM’de takvim belli oldu! Resmi Gazete yayımlandı!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin(TÜRMOB) 2024 yılı 2. dönem sınavına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SMMM’de takvim belli oldu! Resmi Gazete yayımlandı!

24 VE 25 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞECEK

Duyuruya göre 2024/2 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

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SMMM’de takvim belli oldu! Resmi Gazete yayımlandı!

BAŞVURU TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Mayıs, tekrar katılacaklar için 15-31 Temmuz olarak belirlendi.

SMMM’de takvim belli oldu! Resmi Gazete yayımlandı!

STAJ DETAYI YER ALDI

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

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