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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan 150 bin TL'lik faizsiz kredi açıklaması! Evlilik kredisi için detaylar belli oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 12:21

SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan 150 bin TL'lik faizsiz kredi açıklaması! Evlilik kredisi için detaylar belli oldu

Son dakika haberi...Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL'lik faizsiz kredi başvuruları için son 2 gün kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan ise Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yeni açıklama geldi. Bakan Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız" dedi ve merakla beklenen detayları paylaştı.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş’tan 150 bin TL’lik faizsiz kredi açıklaması! Evlilik kredisi için detaylar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." dedi.

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