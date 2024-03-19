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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi imkanı! İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi kampanyası
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:33

SON DAKİKA: 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi imkanı! İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi kampanyası

Son dakika haberi: Faizsiz kredi veren bankalar 2024 listesi yayımlandı. Müşteri kazanabilmek adına bankalar 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi kampanyası düzenledi. İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar 0 faizli kredi almak için kampanyaları yakın takibe aldı. İşte Akbank, Türkiye İş Bankası, Garanti, Albaraka, Enpara, QNB Finansbank, CEPTETEB, Denizbank, On Dijital Bankacılık (Burgan Bank)'ın sıfır faizli kredi imkanları...

SON DAKİKA: 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi imkanı! İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi kampanyası

Son dakika haberi: Sıfır faizli kredi veren bankalar belli oldu. Faizsiz kredi kampanyaları ise ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların dikkatini çekti. Bankalar yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi ve faizsiz nakit avans imkanı sunuyor. İşte 9 bankanın 0 faizli kredi kampanyası...

SON DAKİKA: 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi imkanı! İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi kampanyası

BANKALARDAN SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILABİLİR?

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

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SON DAKİKA: 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi imkanı! İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi kampanyası

FAİZSİZ KREDİ ANINDA HESABA GEÇİYOR

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

İŞTE KREDİ NOTUNUN ÖNEMİ...

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

SON DAKİKA: 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi imkanı! İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi kampanyası

İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyaları...

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 Ay
Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

SON DAKİKA: 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi imkanı! İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi kampanyası

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6
Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

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