Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:33
SON DAKİKA: 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi imkanı! İşte 9 bankadan sıfır faizli kredi kampanyası
Son dakika haberi: Faizsiz kredi veren bankalar 2024 listesi yayımlandı. Müşteri kazanabilmek adına bankalar 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi kampanyası düzenledi. İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar 0 faizli kredi almak için kampanyaları yakın takibe aldı. İşte Akbank, Türkiye İş Bankası, Garanti, Albaraka, Enpara, QNB Finansbank, CEPTETEB, Denizbank, On Dijital Bankacılık (Burgan Bank)'ın sıfır faizli kredi imkanları...