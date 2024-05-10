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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Altın rotasını yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Mayıs 2024 kaç lira?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:25

SON DAKİKA: Altın rotasını yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Mayıs 2024 kaç lira?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni güne rotasını yukarı kırarak başladı. ONS 2350 dolar üzerini test etti. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi. Altın tarafında yukarı yönlü hareketler sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte altın piyasasından canlı rakamlar…

SON DAKİKA: Altın rotasını yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Mayıs 2024 kaç lira?

Son dakika haberi: ONS 2350 dolar bandını tekrar aştı. Bu taraftan destek bulan altın gram fiyatı iç piyasada 2450 TL'ye yöneldi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası canlı altın fiyatları yatırımcısının radarına girdi.

SON DAKİKA: Altın rotasını yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Mayıs 2024 kaç lira?

ALTIN ROTASINI YUKARI KIRDI!

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı açıklamaları ile faiz indirimi öteleneceği sinyali altın piyasasında fiyatlanmasıyla ONS 2280 dolara kadar geriledi. Yeni günde altın ibresini yukarı döndürdü. ONS 2350 dolar bandını aştı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı 2450 TL'ye yaklaştı.

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SON DAKİKA: Altın rotasını yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Mayıs 2024 kaç lira?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.440,95
SATIŞ(TL) 2.441,27

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SON DAKİKA: Altın rotasını yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Mayıs 2024 kaç lira?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.980,00
SATIŞ(TL) 4.057,00

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SON DAKİKA: Altın rotasını yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Mayıs 2024 kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.895,00
SATIŞ(TL) 16.154,00

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