Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
09:25
SON DAKİKA: Altın rotasını yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Mayıs 2024 kaç lira?
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni güne rotasını yukarı kırarak başladı. ONS 2350 dolar üzerini test etti. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi. Altın tarafında yukarı yönlü hareketler sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte altın piyasasından canlı rakamlar…