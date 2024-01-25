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Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:34

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Yeni keşif haberleri verebiliriz

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgazda herhangi bir zam artışı öngörülmüyor. Karadeniz'den yeni keşif haberleri verebiliriz" dedi.

İHA
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklama: Yeni keşif haberleri verebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik ve doğalgazda herhangi bir zam artışı öngörülmediğini belirterek Karadeniz'den yeni keşif haberleri verilebileceğini açıkladı. Akkuyu NGS hakkında konuşan Bayraktar, "Hedefimiz bu yıl içinde santrali devreye almak" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklama: Yeni keşif haberleri verebiliriz

BAKAN BAYRAKTAR'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, trafikte elektrikli araçların artmasına ilişkin, "Bu durum bizim için ciddi yük olmaya başladı. Dağıtım altyapısını artık yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var. Orada ciddi bir güç talebi var. Bunun önümüzdeki dönemde elektrikli araç sayılarının artması ile tüketicilerin o alana dönük ihtiyacının artması ile çok hızlı bir şekilde gelişeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Bayraktar, bakanlık binasında televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada yenilenebilir yatırımlarında kendi tüketimleri için yatırımlar yapan sanayiciler, oteller, ticarethaneler, kendi evlerinde, çatılarında güneş paneli koymak isteyen tüketiciler için belirli zamanlarda belirli kapasiteler açtıklarını kaydederek, "Bugün, uzun süredir teknik çalışmalarını yürüttüğümüz bu sürecin sonuna geldik. Özellikle sanayicilerin kendi tüketimleri için kurmaları yönünde 7 bin 500 megavatlık yeni bir yenilenebilir kapasiteyi ilan ediyoruz. Bu kapasiteyi önümüzdeki süreçte yenilenebilir kaynaklarla sanayicilerimiz artık kullanabilecekler, bunun için başvurabilecekler. 7 bin 500 megavatı 2024 yılı içinde onlara tahsis edeceğiz. Bu kapasiteyi tahsis ettiğimizde onlardan beklentimiz, bir an önce bu yatırımların gerçekleşmesi. Bu yatırımlarla beraber yeni kurulu güçlerin devreye girmesi" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklama: Yeni keşif haberleri verebiliriz

"HEDEFİMİZ, AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE İLK LİSANSI ALAN İLK REAKTÖRÜ BU YIL İÇİNDE DEVREYE ALMAK"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin takviminde aksilik olup olmadığını ele alan Bakan Bayraktar, "Sahada dört tane reaktörün inşası devam ediyor. Aynı anda devam ediyor. İlk lisansı alan ilk reaktör bunlardan biraz daha ilerlemiş durumda. Bizim hedefimiz 2024 yılı içinde bu reaktörü devreye alabilmek. Elbette nükleer alan özel bir alan. Tasarımından uygulamasına kadar, takibinden kontrolüne, denetiminden testlerine kadar birçok uluslararası standardın olduğu bir alan. Bunların hepsini adım adım yapmanız gerekiyor. Burada süreçleri kısaltabilmek mümkün değil. Herhangi bir inşaattan bahsetmiyoruz. Onun için biz de emniyetten, yani nükleer güvenlik alanından hiçbir şekilde sarfınazar edilmeden (vazgeçilmeden), onu önceliklendirerek bu çalışmayı yürütüyoruz. Hedefimiz bu yıl içinde santrali devreye almak" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklama: Yeni keşif haberleri verebiliriz

"AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ TAM KAPASİTE OLUNCA TÜKETİMİMİZİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK"

Bayraktar, ilk lisansı alan ilk reaktörün devreye alınmasının katkısına ilişkin, "Biz, 2028 yılına kadar dört reaktörü de devreye almak istiyoruz. 4 bin 800 megavatlık kurulu güce erişmiş olacağız. Burada toplam üretilecek enerji yaklaşık 35 milyar kilovatsaat. Bugün Türkiye'nin tüketimi 330 milyar kilovatsaat civarında. Yani önümüzdeki üç-dört yıllık süreçte tüketimimiz yaklaşık 360 milyar kilovatsaate ulaştığında bunun tam da yüzde 10'unu karşıladığımız bir durum olacak. Tam kapasite olunca tüketimimizin yüzde 10'unu karşılayacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklama: Yeni keşif haberleri verebiliriz

"PETROL İNİP ÇIKABİLİR AMA DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMÜYORUZ"

Doğal gazda herhangi bir fiyat artışı öngörmediklerini aktaran Bayraktar, "Elektrikte de fiyat artışı öngörmüyoruz. Petrol fiyatlarının da bu mertebelerde gideceğini öngörüyoruz. Fakat otomatik fiyatlandırmadan dolayı petrolün bir başka değişkeni de döviz. Dolayısıyla dövizdeki oynama da petrol fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman düzenleme olabilir. Bu zaman zaman yukarı zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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