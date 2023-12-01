ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA BİR İLK OLACAK

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar."