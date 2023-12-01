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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 12:38

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi!

Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Temmuz ayında yüzde 34 zam ile net 11.402 TL olan asgari ücret Ocak ayında yeniden artacak.

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi!

Son dakika haberleri...Asgari ücret zammı için maraton başladı. Yeni asgari ücret rakamının tespiti için TÜRK-İş, TİSK ve hükümet ön çalışmalarını tamamlandı. Taraflar Aralık ayı içerisinde asgari ücret toplantılarını gerçekleştirerek uzlaşma arayacak. Asgari ücret 2024 ay sonuna kadar netleşecek. 2023 yıl sonu yaklaşırken herkesin aklında aynı soru var: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi!

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: İLK TOPLANTI TARİHİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi!

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını anımsatarak asgari ücretin başta asgari ücret olmak üzere birçok ücret ve kalemi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA BİR İLK OLACAK

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar."

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tarih verdi!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VERİ SETİ HAZIRLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürüyor.

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