ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ’Tek zam’ açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

"ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAMMA GEREK OLMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı" diye konuştu.