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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan 'Tek zam' açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:31

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan 'Tek zam' açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret Temmuz'da yüzde 34 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret üzerindeki kümülatif artış oranı yüzde 107'yi aştı. Asgari ücret Ocak zammı ile birlikte bir kez daha artacak. Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırıyor. Atılan adımların etkisiyle enflasyonda aylık bazda düşüş sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Kabine sonrası dikkat çeken asgari ücret ve 'Tek zam' açıklaması geldi.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ’Tek zam’ açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret maratonunun başlamasına az bir zaman kaldı. Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılında uygulanacak asgari ücret için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücret için süreç nasıl işleyecek? 2024 asgari ücret brüt, net ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ’Tek zam’ açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET 2024 VE 'TEK ZAM' MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.

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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ’Tek zam’ açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

"TEMEL İLKEMİZ VATANDAŞI ENFLASYONA EZİRMEMEK"

Bakan Işıkhan,"Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ’Tek zam’ açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

"ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAMMA GEREK OLMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ’Tek zam’ açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

"ENFLASYON DÜŞECEK, TÜM PARAMETRELER İYİ GİDİYOR"

Asgari ücret Temmuz zammı için Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" açıklamasında bulundu.

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