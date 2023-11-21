ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ’Tek zam’ açıklaması! 2024 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret Temmuz'da yüzde 34 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret üzerindeki kümülatif artış oranı yüzde 107'yi aştı. Asgari ücret Ocak zammı ile birlikte bir kez daha artacak. Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırıyor. Atılan adımların etkisiyle enflasyonda aylık bazda düşüş sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Kabine sonrası dikkat çeken asgari ücret ve 'Tek zam' açıklaması geldi.