"BAKANLIK OLARAK GAZİANTEP'E 9 MİLYARIN LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Gaziantep'te AK Parti teşkilatı ile buluştu. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda Bakan Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarında Gaziantep'e son 20 yılda çok önemli yatırımlar yapıldığını ve bu yatırımların önemli bir kısmının da kendi bakanlıklarına ait olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Son 20 yılda Gaziantep'e 118 Milyarı aşkın yatırım yaptık. Sadece bakanlık olarak yaptığımız yatırım miktarı bile 9 milyarın üzerinde. Bunlar sadece birer rakam değil, yatırım, hizmet, eser, kalkınma demek. Her yatırım, her hizmet yeni çalışma alanları, yeni istihdam kapıları demek. Bugün Gaziantep'te 570 bin 196 aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor. Sigortalı sayımızı son 21 yılda yüzde 237 oranında artırdık. Yine Gaziantep'teki işe yerleştirme rakamlarımıza baktığımızda, İş bulma kurumu aracılığıyla bugüne kadar toplam 307 bin 795 vatandaşımızın istihdam edildiğini görüyoruz. Bu istihdam rakamlarını bu seviyeye ulaştıran ve aynı zamanda nitelikli işgücü yetişmesini sağlayan en önemli faaliyetlerimizden birisi olan Aktif İşgücü Programlarımızdan bugüne kadar toplamda 119 bin 144 Antepli kardeşim faydalanmış durumda. Özellikle depremzede vatandaşlarımız için bir can suyu olarak gördüğüm Toplum Yararına Programlarımızdan ise 21 bin 723 kişiyi yararlandırdık" dedi.