SON DAKİKA: Bakan Kacır açıkladı: Afetlerden etkilenen KOBİ’lere faizsiz kredi imkanı sağlanacak

Son dakika haberleri...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, "KOBİ'ler, program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz olarak erişiyor olacaklar. İlk 12 ayı geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak elde edebilecekleri bu kredinin işletmelerimizin zor günlerinde mücadelelerine katkı sunacağını umut ediyorum" dedi.