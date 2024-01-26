SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz

"İHRACATÇIMIZI ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

Bakan Mehmet Şimşek ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu belirterek kurun önemli bir etkisi olmadığını aktardı. İhracatçıları çok güçlü bir şekilde destekleyeceklerine dikkat çeken Bakan Şimşek, dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımları kalıcı hale getirmek için 3 maddeye dikkat çekti.

Bakan Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur.

2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır.

Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür.

İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."