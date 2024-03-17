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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 13:00

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık. Orta Vadeli Programın Üç temeli vardır. Dezenflayon amacımızı enflasyonu tek haneye indirmek. Programın birinci esası dezenflasyon. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek." dedi. Bakan Şimşek 2024 yerel seçimleri öncesi KDV, ÖTV ve dolar kuru vb. üzerinden yapılan manipülasyonları yalanlamaktan yorulduklarını ifade etti.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi programının çalıştığına dikkat çekerek, net ihracatın pozitife döndüğünü açıkladı. Bakan Şimşek, "Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek" diye konuştu.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk

Katıldığı bir TV programında ekonomi gündemi hakkında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, muhalefetin projeleri yerine karamsarlık pompalayarak seçim stratejisi belirlediğini ifade etti.

SORU: Orta Vadeli Program eylül ayında açıkladınız. 3 yıllık bir program bu. Bu program işliyor mu? Hedeflediğiniz doğrultuda ilerliyor mu? Aksamalar söz konusu mu?

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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk

"SIKI PARA VE MAKİYE POLİTİKASI İLE ENFLASYON DÜŞECEK"

Hedeflerinden uzaklaştığına dair bir takım piyasalara tedirgin edici mesajlarda var. Orta Vadeli Program nedir? Geçen sene bir seçim yapıldı. Cumhurbaşkanımıza beş yıllık bir yetki verildi. Öncelikle onu açıklayalım bu program üç yıllık bir program.

Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık. Orta Vadeli Programın Üç temeli vardır. Dezenflayon amacımızı enflasyonu tek haneye indirmek. Programın birinci esası dezenflasyon. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BU PROGRAM HAZIRLANDI"

Orta vadeli programda şunu et bir şekilde ortaya koymuşuz demişiz ki; İstisnaları gözden geçireceğiz. İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz. Çok net çizmişiz.

Hiçbir ülke siyasi sahiplenme olmadan başarıya ulaşamaz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu program hazırlandı.

Bu program Eylül'de açıklandı. 3 temel bileşeni var. 1. Bileşen dezenflasyon yani fiyat istikrarı. Şu an yüksek enflasyon sorunu ile karşı karşıyayız. Dünyada da yüksek ama bizde dalga boy yüksek.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk

"TCMB ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAK"

Bu program İlk olarak tek haneye düşürmeye yönelik bir program. Bunun için sıkı bir para politikası var. Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar işlerini yapıyorlar. Merkez Bankası enflasyonu çapalayacak çerçevede parasal sıkılaşmaya gitti. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.

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