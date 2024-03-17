Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
13:00
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık. Orta Vadeli Programın Üç temeli vardır. Dezenflayon amacımızı enflasyonu tek haneye indirmek. Programın birinci esası dezenflasyon. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek." dedi. Bakan Şimşek 2024 yerel seçimleri öncesi KDV, ÖTV ve dolar kuru vb. üzerinden yapılan manipülasyonları yalanlamaktan yorulduklarını ifade etti.