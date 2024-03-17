SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk

"SIKI PARA VE MAKİYE POLİTİKASI İLE ENFLASYON DÜŞECEK"

Hedeflerinden uzaklaştığına dair bir takım piyasalara tedirgin edici mesajlarda var. Orta Vadeli Program nedir? Geçen sene bir seçim yapıldı. Cumhurbaşkanımıza beş yıllık bir yetki verildi. Öncelikle onu açıklayalım bu program üç yıllık bir program.

Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık. Orta Vadeli Programın Üç temeli vardır. Dezenflayon amacımızı enflasyonu tek haneye indirmek. Programın birinci esası dezenflasyon. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek.