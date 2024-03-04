Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
09:29
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mart ayından itibaren enflasyon çok net bir trende oturacak. Bu trend bizim dezenflasyon patikamız ile uyumlu. 2024'te enflasyonu besleyen birçok faktör ortadan kalkacak. Para politikası çalışacak." dedi. Şimşek, "Son günlerde seçime yönelik olarak spekülatif amaçlı bir sürü iddia ortaya koyuluyor. Şunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Vatandaşa sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak" diye konuştu.