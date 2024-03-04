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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:29

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mart ayından itibaren enflasyon çok net bir trende oturacak. Bu trend bizim dezenflasyon patikamız ile uyumlu. 2024'te enflasyonu besleyen birçok faktör ortadan kalkacak. Para politikası çalışacak." dedi. Şimşek, "Son günlerde seçime yönelik olarak spekülatif amaçlı bir sürü iddia ortaya koyuluyor. Şunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Vatandaşa sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak" diye konuştu.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı

Bakan Şimşek: KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik

Kurala dayalı, uluslararası normlara dayalı bir program çerçevesi koyduk. Eylül ayında programı koyduk ama fiili uygulama daha erken başladı.

Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu.

İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır.

Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz.

Ayrıntılar geliyor....

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