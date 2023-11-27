Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 10:46

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! "Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız"

Son dakika haberleri...Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek" dedi.