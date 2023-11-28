SON DAKİKA: Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki rezerv alan tartışmalarına son noktayı koydu. Muhalefetin iddiaları çürüdü. Bakan Özhaseki dönüşümde "rezerv alan" tartışması hakkında, "Bakanlık millete hizmet etmek için kurulur. Bakanlık milletin evlerine el koyup ne yapacak? Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez" dedi.