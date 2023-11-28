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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez
Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 13:40

SON DAKİKA: Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki rezerv alan tartışmalarına son noktayı koydu. Muhalefetin iddiaları çürüdü. Bakan Özhaseki dönüşümde "rezerv alan" tartışması hakkında, "Bakanlık millete hizmet etmek için kurulur. Bakanlık milletin evlerine el koyup ne yapacak? Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez" dedi.

SON DAKİKA: Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez

Son dakika haberleri...Dönüşümde "rezerv alan" tartışması hakkında vatandaşların gönlünü rahatlatacak açıklama geldi. Gündeme ilişkin bir TV kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez" dedi.

SON DAKİKA: Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez

"KİMSENİN MÜLKİYET HAKKINA ZELAL GELMEZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki dönüşümde "rezerv alan" tartışması hakkında, "Bakanlık millete hizmet etmek için kurulur. Bakanlık milletin evlerine el koyup ne yapacak? Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez" dedi.

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Bir deprem değil iki depremi yaşadık. İkisinin uzunluğu 3 dakika kadar sürdü. O zaman hasar daha da ağır oldu. 680 bin kadar konut, 170 bin kadar da iş yeri ağır hasarlı, yıkılmayı bekliyor. Devlet olarak biz bu zararları tazmin etmek zorundayız. Depremlerden 14 milyon insan etkilendi. 18 tane ilde hasar var.

850 bin konut ve iş yeri dediğiniz zaman Anadolu'da orta ölçekli 5 tane şehir demektir. Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza gelebilecek en büyük belaydı bu. Bütün millet ayaklandı, herkes yardım etti.

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SON DAKİKA: Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez

"250 BİN KONUTA BAŞLADIK"

Bizim belediye başkanı arkadaşlarımız, bakanlarımız aylarca orada kaldılar. Gelinen son noktada 179 bin kadar rezerv alanlarda konut inşaatına başladık. Boş bulabildiğimizi Hazine arazilerinde, zemin sorunu olmayan yerlerde mevcut yıkılan şehirlerin etrafında bulabildiğimiz yerlerde inşaata başladık.

Şehirlerin meydanlarını yapalım, ana caddelerini düzgün bir şekilde yapalım diye karar aldık. 70-80 bin civarında ihale ya yapıldı ya bitmek üzere. Yaklaşık 250 bin konuta başladık.

9 şiddetinde dayanıklı köy konutu yapılması kararı çıkmıştı. Onun da ihaleleri çıktı. 100 bin konuta yakınını da böyle yapacağız.

SON DAKİKA: Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez

YIL BAŞINA KADAR NE KADARI TESLİM EDİLECEK?

Yılbaşından önce yaklaşık 50 bin civarında konutu teslim edebileceğiz.

SON DAKİKA: Rezerv alanı tartışmasına son nokta! Muhalefetin iddiaları çürüdü! Bakan Özhaseki: Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez

ORTA HASARLI BİNALARA NE YAPILACAK?

Orta hasarlı bina sahipleri için ikili bir seçenek var. Diyorlarsa ki hükümet bizi düşünüyor binalar yorgun, yıkın ağır hasarlıya atın bizi, yeni binamızı verin diyorlarsa tamam, onların hepsini ağır hasarlı gibi göreceğiz, hak sahibi yapacağız yeni evlerini vereceğiz. Yerinde dönüşmek istiyorlarsa 1,5 milyon TL para vermeye devam edeceğiz.

Güçlendiririz diyorlarsa ne yapmak lazım? Önce rapor almak lazım, sonra uygun şekilde statik hesaplarını hazırlayıp müracaat etmek lazım. O süre içerisinde İçişleri Bakanlığı tarih öngördü. Önümüzdeki ayın 29'una kadar müracaat edin, nisan ayının başına kadar raporlarınızı getirin, başlayın güçlendirin.

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