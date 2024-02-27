Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:44
SON DAKİKA: Bakan Şimşek net konuştu: Kurala dayalı politikalar devam edecek!
Son dakika haberi...Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kredi kartına taksit kaldırıldı" şeklindeki yalan haberlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.