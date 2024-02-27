SON DAKİKA: Bakan Şimşek net konuştu: Kurala dayalı politikalar devam edecek!

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK KASITLI YALAN HABERLERE SERT ÇIKTI

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, "Kredi kartına taksit kaldırıldı" şeklindeki yalan haberlere ilişkin, "Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.