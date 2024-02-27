Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Şimşek net konuştu: Kurala dayalı politikalar devam edecek!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:44

SON DAKİKA: Bakan Şimşek net konuştu: Kurala dayalı politikalar devam edecek!

Son dakika haberi...Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kredi kartına taksit kaldırıldı" şeklindeki yalan haberlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek net konuştu: Kurala dayalı politikalar devam edecek!

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kredi kartına taksit kaldırıldı" şeklindeki yalan haberlere yönelik resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek net konuştu: Kurala dayalı politikalar devam edecek!

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK KASITLI YALAN HABERLERE SERT ÇIKTI

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, "Kredi kartına taksit kaldırıldı" şeklindeki yalan haberlere ilişkin, "Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA