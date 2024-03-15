SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Spekülatif eylemler programı engelleyemez

"SPEKÜLATİF EYLEMLER PROGRAMI ENGELLEYEMEZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'ye 13 Mart'ta yetki verdi. Söz konusu ihraç 14 Mart'ta sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Bakan Mehmet Şimşek konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ülke tarihindeki en yüksek tutarlı avro ihracının dün başarıyla tamamlandığını belirten Mehmet Şimşek, üç yıl aradan sonra ihraç edilen 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilinin spreadinin 2017'den beri en düşük seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

"Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu" diyen Şimşek, bu başarılı ihraç işleminin uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveni ve programa duyulan inancın açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonların programın hedeflerine ulaşmasına engel olmayacağı mesajını da yineledi.