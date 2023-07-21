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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması: Yeniden değerlendirilecek
Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 13:11

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması: Yeniden değerlendirilecek

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu sonrası gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan emekli zammı konusunda tarih vererek yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik" dedi. Yüksek kira fiyatları ile ilgili ise Erdoğan, "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir" dedi.

BURHANETTİN DURAN
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli zammı açıklaması: Yeniden değerlendirilecek

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan Körfez Turu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan fahiş kira fiyatları ile ilgili sert açıklama yaparken, piyasanın dengesini bozanların cezasını çekeceğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca emekli zammı konusunda kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini açıkladı ve düzenlemenin sene sonu yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli zammı açıklaması: Yeniden değerlendirilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli zammı açıklaması: Yeniden değerlendirilecek

Soru: Yüksek kiralarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da tamamlanmamış, yarım kalmış 100 bin atıl konut olduğunu söylüyorlar. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli zammı açıklaması: Yeniden değerlendirilecek

Cevap: Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz.
Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz.

Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan emekli zammı açıklaması: Yeniden değerlendirilecek

Soru: Türkiye ekonomisiyle ilgili çok tartışılan bir konuyu sormak istiyorum. Akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili tartışmalar var. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? Vatandaşın ekonomik olarak rahatlaması için süre verebilir misiniz? Bir de memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?

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