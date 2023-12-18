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Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 16:07

SON DAKİKA: Çalışma hayatında yeni düzen! İşçiye 3 ayrı ödeme! Mesaide onay şartı

Son dakika haberleri...Çalışma hayatında üç türlü mesai bulunuyor. Bu üç mesai türünde ödemeler de farklılık gösteriyor. İşçiler belli sınırlarda çalışırken ücret hesaplamaları da farklı oluyor.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Çalışma hayatında yeni düzen! İşçiye 3 ayrı ödeme! Mesaide onay şartı

Son dakika haberi...Türkiye'de çalışma hayatında mesailer ve çalışma saatlerinin değiştirilmesi tartışılıyor. Burada dünya örneklerine de bakılıyor. Bazı ülkeler mesai günlerini 4'e düşürürken haftalık çalışma saatleri de 35'e kadar indi. Bizde özel sektörle birlikte kamuda da yeni çalışma modelleri gündeme geliyor. Uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi yöntemler çalışma hayatımızda artık kullanılır oldu. Şu anda uygulanan mesai kavramında üç ayrı ödeme öne çıkıyor.

SON DAKİKA: Çalışma hayatında yeni düzen! İşçiye 3 ayrı ödeme! Mesaide onay şartı

1,5 KAT ÖDEME YAPILIYOR

Türkiye'de yasal olarak haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirleniyor. Günlük çalışma saati ise 7.5 saat. Bu süreleri aşan her çalışma mesai kavramı içine giriyor ve ücretlendiriliyor. Ücretler ödenirken de yüzde 50 fazla hesaplama yapılıyor. Süre aşımı 3.5 saati geçemiyor, yani bir işçi istisnalar hariç günde 11 saatten fazla çalıştırılamıyor.

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SON DAKİKA: Çalışma hayatında yeni düzen! İşçiye 3 ayrı ödeme! Mesaide onay şartı

Türkiye'deki fazla mesai yöntemleri üç şekilde belirleniyor:

1) FAZLA ÇALIŞMA: Yasaların belirlediği haftalık 45 saat çalışmayı aşan her saat fazla çalışma olarak belirleniyor. Bu çalışmalar ücretlendiriliyor ve normal saat ücretinin yüzde 50'si olarak ödeniyor. Örneğin bir haftada 48 saat çalışan bir işçinin fazla çalışma süresi 3 saat oluyor. Bu işçinin bir saati 100 TL ise bu üç saat için kendisine 450 TL ödeniyor.

SON DAKİKA: Çalışma hayatında yeni düzen! İşçiye 3 ayrı ödeme! Mesaide onay şartı

2) FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA: Fazla süreli çalışma ise yine haftalık 45 saatlik çalışma sınırına göre belirleniyor. Ancak buradaki fark iş sözleşmesi için 6 gün yerine 5 gün çalışanlar olarak ayrılıyor. Cumartesi ve Pazar günleri çalışmayanlar haftada 40 saat çalışıyor. Bu çalışanların 40 ile 45 saat arasındaki mesaileri fazla süreli çalışma olarak adlandırılıyor ve yüzde 25 artırılarak ödeniyor. 45 saati de geçmişse bu kez fazla çalışmaya giriyor ve yüzde 50 fazlasıyla ödeniyor. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak iş sözleşmesini 5 gün çalışma olarak yapan bir işçi eğer o hafta 48 saat olarak yapmışsa bu işçi için ilk 5 saatlik bölüm yüzde 25 artırılarak ödeniyor. 100 TL'lik saat ücretine göre kendisine 625 TL ödeniyor. Kalan 3 saat ise fazla çalışma olarak yüzde 50 artırılarak 450 TL olarak ödeniyor.

SON DAKİKA: Çalışma hayatında yeni düzen! İşçiye 3 ayrı ödeme! Mesaide onay şartı

3) RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA: Mesai dışında bir de resmi tatillerde çalışma bulunuyor. Resmi bayram günlerinde çalışan işçiler mesaiden farklı olarak daha yüksek ücret alıyor. Burada ödenecek ücret yüzde 100 artırılarak veriliyor. Günlüğü 500 TL olan bir işçiye çalıştığı her resmi tatil günü için 1000 TL ödeniyor.

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