ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması! İlk toplantı tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Milyonlarca çalışanı direkt ilgilendiren ve 81 milyona da dokunan yeni asgari ücret ile ilgili toplantılar Aralık ayı başında başlıyor. Asga CEVDET YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Cumhurbaşka ASGARİ ÜCRET HEMEN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR İşsizinden, çalışanına, ev kadınından Bağ-Kur'luya kadar hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret, 2024 yılı için yenid Komisyonda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem r Komisyon tüm tarafların ev sahipliğinde üç toplantı yapıyor ve dördüncü toplantı sonunda yeni rakam açıklanıyor. TÜRK-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üy Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Komisyonda 5 kişilik Türk-İş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İş yönetim Asgari ücret Türkiye'de uygulanan en az ücreti göstermesinin dışında, borçlanmadan işsizlik maaşına, gelir kriterinden sağlık primlerine kadar birçok ödemenin d BELİRLENEN RAKAMIN ALTINDA MAAŞ VERİLEMEZ Asgari ücret birçok ödeme ve borçlanmayı belirleyen bir gösterge rakamı olduğu yönüyle değerlendiriliyor. Asgari ücret VERGİ ALINMIYOR Asgari ücretin bir gösterge rakamı olmasının dışında son dönemde vergisiz olması da büyük avantaj sağlıyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergi ENFLASYONA BAKILIYOR Asgari ücret tespit edilirken birçok veri değerlendiriliyor. Geçim endeksleri, piyasa şartları, rekabet koşulları ve istihdamın korunması g RAKAMLAR NASIL DEĞİŞECEK? 2022 ve 2023 yılları için asgari ücret iki kez belirlenmişti. 2023 yılına yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgar Haziran ayından bu yana geçen 6 aylık enflasyon bu yüzden yeni asgari ücretin belirlenmesinde de önemli rol oynayacak. Orta Vadeli Program öngörüsüne göre yüzde Sadece yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon yansıtıldığında net asgari ücret 15 bin 707 liraya, yüzde 50 yansıtıldığında ise 17 bin 103 liraya çıkmış olacak. Böylece