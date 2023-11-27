Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması! İlk toplantı tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:49

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması! İlk toplantı tarihi belli oldu

Son dakika haberleri...Asgari ücret için kritik tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması! İlk toplantı tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Milyonlarca çalışanı direkt ilgilendiren ve 81 milyona da dokunan yeni asgari ücret ile ilgili toplantılar Aralık ayı başında başlıyor. Asgari ücreti belirlerken en önemli parametre ise enflasyon olacak.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması! İlk toplantı tarihi belli oldu

CEVDET YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması! İlk toplantı tarihi belli oldu

ASGARİ ÜCRET HEMEN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

İşsizinden, çalışanına, ev kadınından Bağ-Kur'luya kadar hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret, 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Aralık ayı ile birlikte başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu için taraflar hazırlıklarını yaptı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması! İlk toplantı tarihi belli oldu

Komisyonda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması! İlk toplantı tarihi belli oldu

Komisyon tüm tarafların ev sahipliğinde üç toplantı yapıyor ve dördüncü toplantı sonunda yeni rakam açıklanıyor. TÜRK-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üyesinin 4'ünün farklı mesleklerden asgari ücretliler olacağını açıkladı.

SON DAKİKA