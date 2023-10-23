Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:44

SON DAKİKA: Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek

Son dakika haberi…Emekli ikramiyesi için tüm gözler Meclis'e çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. TBMM bu hafta 12'nci Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, turizm amaçlı konut kiralamaları, kentsel dönüşüm görüşmelerinin yanında emekli ikramiyesi için de mesai yapacak. Bir defaya mahsus verilecek olan emekli ikramiyesi için ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu oldu. Peki emekli ikramiyesi kimlere verilecek? Ne kadar yatacak? Detaylar haberin devamında…