Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 14:19

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 11.000 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan'dan 2 Bakana talimat!

Son dakika haberleri...Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için yıl başında düzenleme yapılacak. Başkan Erdoğan, Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'a emekli zammı için 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla talimatını verdi. OVP'de hedeflerin belli olması ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesiyle ilk adım emeklileri rahatlatan 5.000 TL emekli ikramiyesi oldu. Sıra emekli zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemelere geldi. Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte düzenlemenin ayrıntıları...