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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 11.000 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan'dan 2 Bakana talimat!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 14:19

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 11.000 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan'dan 2 Bakana talimat!

Son dakika haberleri...Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için yıl başında düzenleme yapılacak. Başkan Erdoğan, Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'a emekli zammı için 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla talimatını verdi. OVP'de hedeflerin belli olması ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesiyle ilk adım emeklileri rahatlatan 5.000 TL emekli ikramiyesi oldu. Sıra emekli zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemelere geldi. Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte düzenlemenin ayrıntıları...

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 11.000 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan’dan 2 Bakana talimat!

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı için kapsamlı düzenlemeler yıl başında yapılacak. Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı artışlarıyla milyonların geliri artacak. Orta Vadeli Plan'ın (OVP) belli olması ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesi sonrası ilk adım 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi oldu. 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiriyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 11.000 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan’dan 2 Bakana talimat!

5.000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ MİLYONLARI RAHATLATACAK

TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasıyla ekonomi gündemi hareketlendi. Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası, emekliye 5000 TL ikramiye müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Emeklileri rahatlatacak ilk düzenleme için bütçe sonuna kadar zorlandı. Cumhuriyet ikramiyesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 11.000 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan’dan 2 Bakana talimat!

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşında tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Emekli ikramiyesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak
Resmi Gazete'de yayımlanacak
Kasım ayının ilk yarısında emekli ikramiyesi hesaplarda olacak
Ocak ayında emekli maaşı zammı yeniden değerlendirilecek

NOT: 5.000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında sigorta tahsis numarasının son hanesine göre emeklilere ödenecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 11.000 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan’dan 2 Bakana talimat!

BÜTÇE ÇALIŞMALARI MEYVELERİNİ VERDİKLERİ REFAH ARTIRICI ADIMLAR GELECEK

Öte yandan 2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan, bütçe çalışmalarının meyveleri alındıkça milyonların refah düzeyini artıracak adımları atacaklarını açıkladı. Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye 11.000 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan’dan 2 Bakana talimat!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MAAŞ ZAMMI MESAJI: GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ

Başkan Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.

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