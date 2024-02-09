SON DAKİKA: Gençlere faizsiz kredi: Başvurular başlıyor! Bakan Göktaş şartları açıkladı

ONUR KONUĞU TÜRKİYE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu kapsamdaki temaslarının sorulması üzerine Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik iyi uygulamalardan dolayı Türkiye'nin forumun onur konuğu olduğunu vurguladı.

Forum sonucunda kabul edilen Doha Deklarasyonu'nda bu konudaki çalışmalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür edildiğini dile getiren Göktaş, Katar, Filistin, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla da görüştüğünü söyledi.

Bakan Göktaş, görüşmelerine ilişkin, "İlişkilerimizi geliştirmek, sosyal hizmet alanında işbirliğimizi artırmak, ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası alanda ortak bir dil oluşturmak konusunda görüş birliğinde olduğumuzu bir kez daha gördük. İşbirliğimizi daha da artırmak konusunda mutabakata vardık." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarının da görüşmelerin bir diğer konusunu oluşturduğunu anlatan Göktaş, "Bir an önce ateşkesin sağlanmasına ve insani yardımların bölgeye sınırlandırılmadan ulaştırılmasına yönelik görüşmelerimizi ve birlikte yapılabilecek konuları ele aldık." dedi.