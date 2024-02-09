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Giriş Tarihi: 09.02.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 13:03

SON DAKİKA: Gençlere faizsiz kredi: Başvurular başlıyor! Bakan Göktaş şartları açıkladı

Son dakika haberi... Gençlere faizsiz kredi imkanı geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu"na ilişkin detayları açıkladı. 15 Şubat'ta başlayan başvurulara ilişkin şartlar belli oldu. İşte tüm detaylar...

AA
SON DAKİKA: Gençlere faizsiz kredi: Başvurular başlıyor! Bakan Göktaş şartları açıkladı

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirterek, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor." dedi.

SON DAKİKA: Gençlere faizsiz kredi: Başvurular başlıyor! Bakan Göktaş şartları açıkladı

Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla geldiği Katar'ın başkenti Doha'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına giden, Mehmetçik ile bir araya gelen Göktaş, Komutanlığa gelişinde tören mangasını selamladı. Daha sonra birlik komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Göktaş, personelle bir araya geldi.

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SON DAKİKA: Gençlere faizsiz kredi: Başvurular başlıyor! Bakan Göktaş şartları açıkladı

Katar ile Türkiye arasındaki derin ve tarihi dostluğa işaret eden Göktaş, "Katar'ın, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek ve gösterdiği dayanışma, iki ülke arasındaki bağların ne denli güçlü olduğunun en somut örneğidir. Her iki ülkenin de karşılaştığı zorluklara omuz omuza vererek göğüs germemiz, birliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü ifadesidir." dedi.

SON DAKİKA: Gençlere faizsiz kredi: Başvurular başlıyor! Bakan Göktaş şartları açıkladı

Mehmetçiğin Katar'da üstlendiği görevlerle iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirdiğini belirten Göktaş, "Katar'da yürüttüğünüz misyon, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasında kilit bir role sahiptir, bu nedenle her birinizin çabası takdire şayandır. Göreviniz, sadece askeri bir vazife değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir simgesi olarak önem taşımaktadır. Hem bölgesel hem de global düzeyde barış ve istikrarın korunması için yaptığımız katkılar, Türkiye'nin dünyadaki konumunu güçlendiriyor." diye konuştu.

Daha sonra birlikte düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Göktaş, buradan Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezine geçti.

Merkezde çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, Katar'da yaşayan vatandaş ve öğrencilere bir araya geldi.

SON DAKİKA: Gençlere faizsiz kredi: Başvurular başlıyor! Bakan Göktaş şartları açıkladı

ONUR KONUĞU TÜRKİYE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu kapsamdaki temaslarının sorulması üzerine Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik iyi uygulamalardan dolayı Türkiye'nin forumun onur konuğu olduğunu vurguladı.

Forum sonucunda kabul edilen Doha Deklarasyonu'nda bu konudaki çalışmalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür edildiğini dile getiren Göktaş, Katar, Filistin, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla da görüştüğünü söyledi.

Bakan Göktaş, görüşmelerine ilişkin, "İlişkilerimizi geliştirmek, sosyal hizmet alanında işbirliğimizi artırmak, ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası alanda ortak bir dil oluşturmak konusunda görüş birliğinde olduğumuzu bir kez daha gördük. İşbirliğimizi daha da artırmak konusunda mutabakata vardık." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarının da görüşmelerin bir diğer konusunu oluşturduğunu anlatan Göktaş, "Bir an önce ateşkesin sağlanmasına ve insani yardımların bölgeye sınırlandırılmadan ulaştırılmasına yönelik görüşmelerimizi ve birlikte yapılabilecek konuları ele aldık." dedi.

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