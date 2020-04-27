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Haberler FotoHaber Son dakika haberi: Nefes kredisi nedir? Nefes Kredisine kimler başvurabilir ve başvuru şartları nelerdir?

haberi: nedir? ve başvuru şartları nelerdir?

Corona virüs yüzünden hem sosyal hem de maddi sıkıntılar yaşanırken bir müjde de ile geldi! Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ; nefes kredisi hakkında açıklamalarında bulundu. Peki , kimler başvurabilir? Bugün itibariyla devreye giren nefes kredisi ile işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak. Bu faizlerin yüzdesi ise yıllık %7.50 olacak. 100 bin lira kredi kullanılabilecek, bu sene de anapara ve faiz ödemesi olmayacak. ve yararlanabilir, başvur şartları neler?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:53
Son dakika haberi: Nefes kredisi nedir? Nefes Kredisine kimler başvurabilir ve başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlayan sosyal yardım parasının haricinde kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da 6 ay geri ödemesiz kredi desteği sağladı. Az önce açıklamasında bulunan TOBB Başkanı ; nefes kredisinin detaylarını açıkladı! Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren nedir, kimler başvurabilir, yararlanabilir? nelerdir? Yıllık yüzde 7.50 faizle kredi veren sistemde bir üye azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Üstelik nefes kredisi içerisinde son dakika bilgisine göre bu sene anapara ve faiz ödemesi de olmayacak.

Son dakika haberi: Nefes kredisi nedir? Nefes Kredisine kimler başvurabilir ve başvuru şartları nelerdir?

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN NEFES KREDİSİ MÜJDESİ!

TOBB Başkanı , "TOBB 'nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak" diyerek müjdeleri sıraladı.

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Son dakika haberi: Nefes kredisi nedir? Nefes Kredisine kimler başvurabilir ve başvuru şartları nelerdir?

"TOBB 'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak."

NEFES KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Bu konu hakkında detaylı açıklama henüz yapılmadı fakat Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne kayıtlı işletmelerin kredi kullanmaları öngörülüyor.

Son dakika haberi: Nefes kredisi nedir? Nefes Kredisine kimler başvurabilir ve başvuru şartları nelerdir?
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